09.09.2017 10:45 Bunun adı vicdansızlık

Hatay'da kaldırımda uzanan köpeğe bir adam ayağı ile kaldırımın parke taşını fırlattı. Korkup yola fırlayan köpek bir aracın altında kalırken, çarpan araç ise kaçtı. Hatay'da kaldırımda uzanan köpeğe bir adam ayağı ile kaldırımın parke taşını fırlattı. Korkup yola fırlayan köpek bir aracın altında kalırken, çarpan araç ise kaçtı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Hatay Çekmece Mahallesi'nde meydana geldi. Çocukların mahallede besleyip birlikte oyun oynadıkları köpek, kaldırım kenarında kendi halinde dolaşırken yolda duran bir adam korkutmak amaçlı bir kaldırım parke taşını ayağıyla köpeğe doğru fırlattı. Bu hareket sonrası köpek, korkarak bulunduğu kaldırımdan caddeye fırladı. Karşı şeritten gelen hafif ticari araç, köpeği altına alarak metrelerce sürükledi ve kaza sonrası olay yerinden kaçtı.



GÖZYAŞLARIYLA KÖPEĞİN BAŞINDA BEKLEDİ

Aracın altına alıp sürüklediği köpek acı içerisinde yol kenarına geçerken köpeğin yardımına yine oyun oynadığı çocuklar ve mahalleli koştu. Dakikalar önce oyun oynayıp beslediği köpeğe araba çarptığını gören çocuk şoka girip ağlamaya başladı. Olay yerine gelen diğer vatandaşlar tarafından belediyenin veteriner ekipleri çağrıldı. Belediye ekipleri, ağır yaralı hayvanı tedavi için barınağa götürdü.



"AMCA AYAĞIYLA TAŞ ATTI"

Olayın şoku ile gözyaşı döken adının Baran olduğu öğrenilen çocuk, "O amca ayağı ile parke taşı attı. Köpek de yola çıkınca araba ezdi. Araba da köpeği buraya kadar sürükledi" dedi.



YAŞANAN DEHŞET ANLARI KAMERADA

Hem parke taşı atan adam hem de köpeğe vuran sürücü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam eden adam yüzünden insanlık iki kez sınıfta kalırken, o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Yaşanan dehşet anı öncesinde köpeğin çocuklarla oyun oynaması ve sonrasında kaldırıma uzanması görülüyor. Bu sırada kaldırma uzanan köpeğe adamın ayağı ile kaldırım taşı fırlatması ve köpeğin aracın altında kalması görülüyor.

(Murat Delice/İHA)

