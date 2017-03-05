Bunun adı trafik terörü !

Bu inanılmaz görüntü İstanbul'da çekildi. TEM otoyolunda bir otomobil, önündeki kamyona adeta sıfır yanaşarak seyretti. Otomobil sürücüsünün ölüme meydan okuduğu o anlarsa cep telefonu kameralarına yansıdı. Kamyonun hızını azaltmaması ve ani fren yapmamasıyla olası bir faciadan dönüldü.
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