Bunun adı trafik terörü

İstanbul'da trafikte makas atarak ilerleyen ve drift yapmaya çalışarak yolu birbirine katan sürücü, kendisini uyarmaya çalışan vatandaşlardan kaçarken arkasında bulunan motosikletli yolcuları göz göre göre ezdi ve kaçtı. Olay anıysa güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul'da trafikte makas atarak ilerleyen ve drift yapmaya çalışarak yolu birbirine katan sürücü, kendisini uyarmaya çalışan vatandaşlardan kaçarken arkasında bulunan motosikletli yolcuları göz göre göre ezdi ve kaçtı. Olay anıysa güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Trafik terörü acımasız yüzünü bir kez daha gösterdi. İstanbul'da güvenlik kamerasının kaydettiği olayda umursamaz sürücü, trafikte beraber hareket ettiği diğer sürücülerin hayatını hiçe saydı. Geçtiğimiz yıl 8 Ağustos'ta kiralık bir araçla trafikte seyreden sürücü, drift yaparak ilerlemeye çalıştı. Yaklaşık 1 kilometrelik yolu bu şekilde alan sürücü faciaya davetiye çıkardı. Bir süre sonra bu durumdan rahatsız olan başka bir aracın şoförü kendi aracıyla bu trafik canavarının önünü kesti. Trafiği birbirine katarak yol alan sürücü bir anda vitesi geri takarak kaçmaya başladı. O anda arkasında motosikletle yol alan vatandaşları göz göre göre ezen sürücü daha sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin yardımı ile ayağa kaldırılan motosikletteki erkek sürücü ve kadın yolcu bir süre kendine gelemedi.

Adına cinayete teşebbüs denilecek olay ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobil drift atarak ilerliyor. Bu sırada önündeki araçtan bir vatandaş inerek şahsı uyarmak için araca gidiyor. Beyaz araç geri vitese takarak uzaklaşmaya çalışıyor. Bu sırada motosiklete hızla çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan iki kişi yere düşüyor. Araç da hızla olay yerinden uzaklaşıyor.

Öte yandan, olay sonrası motosiklette bulunanlar kendilerine çarpan sürücüden şikayetçi oldu. Aracın kiralık olduğu belirlenirken, mahkeme sürecinin halen devam ettiği öğrenildi.

