ABD Başkanı Donald Trump, Mısır'daki terör saldırısını kınayarak, 'Hristiyanlara karşı bu katliam son bulmalı ve bunu yapanlar cezalandırılmalı' dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Mısır'daki terör saldırısını kınayarak, "Hristiyanlara karşı bu katliam son bulmalı ve bunu yapanlar cezalandırılmalı" dedi. Beyaz Saray Basın Ofisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Mısır'daki terör saldırısıyla ilgili mesajını yayınladı. Trump mesajında, "Teröristler, yine uygarlığa karşı hedef aldı. Mısır'da Hristiyanları hedef alan acımasız katliam hepimizi gözyaşına ve yasa boğdu. Yine masum insanların kanı döküldü. Hristiyanlara karşı bu katliam son bulmalı ve bunu yapanlar cezalandırılmalı. Amerika, Mısır Cumhurbaşkanı Al-Sisi ve Mısır halkının yanında olacak. Her ne olursa olsun Amerika herkesi koruyacak" dedi.
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