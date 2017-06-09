Bunu yapan insan olamaz!

Adana'da yavru bir kedi gözü ve makatı oyulmuş olarak bulundu.

Adana'da yavru bir kedi gözü ve makatı oyulmuş olarak bulundu.

İğrenç olay, Çukurova ilçesindeki Beyazevler Mahalles 80053 Sokak'ta meydana geldi. Önceki gece sahur saatlerinde bir vatandaş, belirli zaman aralıklarında yavru bir kedinin çığlıkları ile insan sesleri duydu ancak önemsemedi. Sabah saatlerinde sokağa inen vatandaş ölen yavru kedinin gözünün ve makatının oyulduğunu fark etti. İsminin açıklanmasını istemeyen vatandaş, mahallede daha önce başka kedilere de benzer işkencelerin yapıldığını öne sürerek kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin cezalandırılması için durumu Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğü'ne bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Nuri Pir/İHA)