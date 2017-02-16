16.02.2017 14:19 Bunu denemek cesaret ister !

Cesaretlerini sınamak isteyen çift, gökyüzü salıncağını tercin edince ortaya bu görüntüler çıktı. Cesaretlerini sınamak isteyen çift, gökyüzü salıncağını tercin edince ortaya bu görüntüler çıktı.

Cesaret denemesi yapmaya karar veren genç bir çift, gökyüzü salıncağı bindi. Bu sırada arkadaşları da nefesleri tutmuş onları izliyordu. Cihaz çalıştı ve genç çift tepe noktasına çıktı. Kısa süre sonra genç kız, 3'ten geriye doğru sayarak kendilerini serbest bırakacak ipi çekti. Adrenalin zirve yaptı. Bu sırada genç adam kendinden geçerken, kız arkadaşı ise çığlık çığlığa bağırdı. Adamın kendisine gelmesi ise o kadar kolay olmadı. Cihazın yere inmesiyle iki arkadaş rahat bir nefes alırken, cesaret sınavından geçen ise genç kız oldu.



