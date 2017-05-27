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Bunları vatandaşa yedireceklerdi
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Bunları vatandaşa yedireceklerdi

Aydın'da bir depoya baskın yapan jandarma ekipleri yemeklik hazırlanmış 5 ton kaçak domuz eti ele geçirdi. Gözaltına alınan depo sahibiyle birlikte 4 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Aydın'da bir depoya baskın yapan jandarma ekipleri yemeklik hazırlanmış 5 ton kaçak domuz eti ele geçirdi. Gözaltına alınan depo sahibiyle birlikte 4 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre Koçarlı ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesinde kaçak domuz kesimi yapıldığı ihbar edilen A.T'ye ait depoyu takibe alan jandarma ekipleri, dün akşam saatlerinde depoya operasyon düzenledi. Operasyonda işlenmiş domuz etlerini kamyona yüklemekte olan depo sahibi A.T. ile birlikte 4 kişi gözaltına alındı. Depoda yapılan aramada 3 tona yakını kuşbaşı olarak tüketime hazır hale getirilmiş ve kalanı ise kavurma yapımında kullanılmak üzere işlenmiş toplam 5 ton kaçak domuz eti ele geçirildi.
Tüketilmek üzere Türkiye'nin farklı illerine gönderilmesi planlanan domuz etleri, belediye ekipleri tarafından toprağa gömülerek imha edildi. Gözaltın alınan 4 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
(Mehmet Barlas/İHA)

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