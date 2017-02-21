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'Bunları Kanuni Sultan Süleyman'a nasıl yakıştırırlar inanamıyorum'
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'Bunları Kanuni Sultan Süleyman'a nasıl yakıştırırlar inanamıyorum'

Sultan 2. Abdülhamid Han'ın torunu Nilhan Osmanoğlu, '2 yıldır konferanslar veriyorum. Konferanslarda sorular hep diziyle ilgili oluyor. Kanuni Sultan Süleyman, Kur'an-ı Kerim'i 5 defa eliyle yazmış bir padişahtır. Bunları nasıl yakıştırıyorlar, inanamıyorum' dedi.

Sultan 2. Abdülhamid Han'ın torunu Nilhan Osmanoğlu, "2 yıldır konferanslar veriyorum. Konferanslarda sorular hep diziyle ilgili oluyor. Kanuni Sultan Süleyman, Kur'an-ı Kerim'i 5 defa eliyle yazmış bir padişahtır. Bunları nasıl yakıştırıyorlar, inanamıyorum" dedi.
Sultan 2. Abdülhamid Han'ın 5. kuşak torunu Nilhan Osmanoğlu, Osmanlı padişahlarıyla ilgili dizilerin asla gerçekleri yansıtılmadığını ifade etti. Osmanoğlu, Kütahya'da Serdar Tuncer'in moderatörlüğünü yaptığı 'Ecdad Kalbe Düşünce' isimli programın konuk oldu. Kütahya Belediyesi Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Vali Nayir'in yanı sıra Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, bazı daire müdürleri, STK Temsilcileri ile çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.
Osmanoğlu, programda yaptığı konuşmada, "Çok dizi izlemiyorum. 2 yıldır konferanslar veriyorum. Konferanslarda sorular hep diziyle ilgili oluyor. Kanuni Sultan Süleyman, Kur'an-ı Kerim'i 5 defa eliyle yazmış bir padişahtır. Bunları nasıl yakıştırıyorlar, inanamıyorum. Her zaman söylüyorum, ben tarihi ailem olarak görüyorum. Mutlaka ailede kötü huylu olanlar olabilir. Bu benim ailemse bunu aşikar bir şekilde söylemekten imtina ederim. Tarih aslında bizim ailemiz. Yok saydığımız, hakaret ettiğimiz aslında hepimizin ecdadı. İnsan babasına dedesine bunları reva görür mü?. Dünyanın dört bir yanında bu diziler gösteriliyor. Ama benim dedem o değil. Akşamları çok televizyon izlemiyoruz. Bunun yerine huzur sohbetleri yapıyoruz. Ailemizle birlikte yaptığımız sohbetlerde Peygamber Efendilerimizin ve padişah dedelerimizin hayat hikayelerini anlatırız. Bunlardan çocuklarımızla birlikte feyiz alırız. Geleneklerimizi bu şekilde sürdürüyoruz" diye konuştu.

"ATALARIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIMIZI ÖĞRETMEK İSTİYORUZ"
Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ise konuşmasında, "Bugün ecdadımızı, Osmanlı Devletini konuştuk. Konuşurken yüreğimizin bir tarafında sızı vardı. Bundan sonra da hem çocuklarımıza, evlatlarımıza tarihten utanılmayacağını, geçmişimize, atalarımıza sahip çıkacağımızı öğretmek istiyoruz" dedi.
Program sonunda Vali Ahmet Hamdi Nayir ile Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu tarafından, Serdar Tuncer ile Nilhan Osmanoğlu'na günün anısına hediye takdim edildi.
(Hüseyin Efe / İHA)

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