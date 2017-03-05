Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'nın Türk bakanların etkinliklerini iptal etmesine ilişkin olarak, 'Sizin şu uygulamalarınız geçmişteki Nazi uygulamalarından farklı değil. Bunları dünyaya rezil rüsva edeceğiz' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'nın Türk bakanların etkinliklerini iptal etmesine ilişkin olarak, "Sizin şu uygulamalarınız geçmişteki Nazi uygulamalarından farklı değil. Bunları dünyaya rezil rüsva edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından düzenlenen "Kadın ve Demokrasi Buluşması"na katıldı. Programda konuşan Erdoğan, bakanların Almanya'da düzenlenmek istenen konferanslarının engellenmesine sert tepki göstererek, "Almanya'da arkadaşlarımızı konuşturmuyorlar. Varsınlar konuşturmasınlar. Konuşturmamakla Almanya'daki oyların 'evet' değil de 'hayır' çıkacağını mı zannediyorsunuz. Ey Almanya sizin demokrasi ile uzaktan yakından alakanız yok. Sizin şu uygulamalarınızın geçmişteki Nazi uygulamalarından farklı değil, bunu böyle biliniz. Rahatsız oluyorlar bu ifadelerden. Yaptığınız uygulama bu. Bize demokrasi dersi vereceksiniz, geleceksiniz orada bu ülkenin bakanını konuşturmayacaksınız. Eğer demokrasi diyorsanız bu işin hakkını vereceksiniz. Düşünceye saygıyı bileceksiniz. Bilmiyorsanız bileceksiniz ki netice sizin aleyhinize olacak. Uluslararası toplantılarda bunları hep dile getireceğim. Bunları dünyaya rezili rüsva edeceğiz. Biz artık o Nazi dünyasını görmek istemiyoruz. O faşist rejimlerin uygulamasını görmek istemiyoruz. Ben biliyordum ki Almanya bunları bırakalı çok oldu ama yanılmışım. Bugün bir gazete okudum ne derece doğru. Alman belediyeler birliği de 'bize bu suçu niye atıyorsunuz talimat yukarıdan' demişler. Görüyor musunuz" diye konuştu.



"SAÇMA SAPAN ŞEYLER SÖYLÜYORLAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan anayasa değişikliğine yönelik "tek adamcılık" eleştirisine de yanıt vererek, "Tek adamcılığı asla kabul etmiyorum. Başkan eğer seçim kararı alıyorsa bu ne demektir kendisi de seçime gidecek. Çünkü parlamento ve meclis aynı anda gelir gider. Kimse kimseyi aldatmasın. Babadan oğula gibi saçma sapan şeyler söylüyorlar. Böyle bir şey söz konusu değil. Her şey sandık. Belirleyici olan halk, belirlenen yer sandık. Özelliği ve güzelliği bu. Tüm bunların yanında inşallah bu sistemle istikrar geliyor, güven geliyor. Sıçrama bundan sonra çok daha farklı olacaktır. Burada diyorlar ki yasama organı kalkıyor. Kesinlikle yalan. Öyle bir şey yok. Sadece gensoru ve güven oylaması yetkisi yasama organında yok. Kanun yapma yetkisi var. Cumhurbaşkanı sadece bütçede söz sahibi. Diğer kanunları yine yasama organı yapıyor. Yürütme nerede, yürütme cumhurbaşkanında. Cumhurbaşkanı ister kabinesini dışarıdan yapar, isterse içeriden almak suretiyle böyle bir düzenlemeye gidebilir. Yargı çok daha güçlü bir şekilde var. Yasamanın da denetim gücü çok daha farklı. Yargıda bağımsızlık yanında tarafsız ilkesi ile güçlendirerek millet adına hüküm verme yetkisini yargı sürdürüyor. Herhangi bir yerde kopya olmayan, ülkemize mahsus bir Türk sistemi, Cumhurbaşkanlığı sistemini getiriyoruz. Bunu bilesiniz" ifadelerini kullandı.

(Mehmet Altunışık / İHA)