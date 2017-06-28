Bunlar nasıl insan !

Bursa'da kulakları kesilen sokak köpeği, Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezinde ameliyat edilerek bakıma alındı.

Bursa'da kulakları kesilen sokak köpeği, Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezinde ameliyat edilerek bakıma alındı.

Soğukkuyu Mahallesi'nde bir köpeğin kulakları kesilmiş halde olduğu ihbarını alan Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi ekipleri, vakit kaybetmeden olay yerine gitti. İki kulağı da kesilmiş ve kanlar içerisinde olan 1 yaşındaki sokak köpeğini Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'ne getiren ekipler, yapılan ilk kontrollerin ardından köpeği ameliyata aldı. Yaklaşık 1 saat süren ameliyat ile kulakları dikilen köpek eski sağlığına kavuşturuldu.

Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezinde kontrol altında tutulan köpek duyma konusunda da sıkıntı yaşamayacak.

