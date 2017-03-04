'Bunlar Menderes ve Özal'a da aynısını yaptılar'

Başbakan Binali Yıldırım, 'Tutturmuşlar tek adam teranesi, Bunlar Adnan Menderes'e ve Özal'a da aynısını yaptılar' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, "Tutturmuşlar tek adam teranesi, Bunlar Adnan Menderes'e ve Özal'a da aynısını yaptılar" dedi.

Nevşehir Diriliş Meydanı'ndaki mitingde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Tutturmuşlar tek adam teranesi, Bunlar Adnan Menderes'e ve Özal'a da aynısını yaptılar. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan için de aynısını söylüyorlar. Bu CHP'nin tek adam demediği hiçbir başbakan yok. Menderes'e rahmetli Özal'a aynısını yaptılar. Şimdi Cumhurbaşkanımıza yapıyorlar aynısını. Senin hatırın için iki Cumhurbaşkanı mı seçeceğiz. Tek adam olacak arkasında 80 milyon millet olacak. Bu sistem tek adamlığa asla geçit vermez" dedi: "Bu sistem ile ilgili yalan yanlış anlatılanlara asla kanmayın" diyen Yıldırım, "Kafanızda hiçbir tereddüt olmasın. 15 Nisan'a kadar bunlar anlatılacak. Bu sistemin en büyük faydası ekonomiye olacak. İstikrar olursa güçlü siyasi iktidar olursa yatırımcı gelir, yatırımını yapar, fabrika kurar, iş ve aş alanı açar. Ülkede hükümetler sık sık değişirse, belirsizlik olursa oraya yatırımcı gelmez. Terörün belini kırdık, şehirlerden söküp attık. Köylerde dağlarda nere varlarsa tepelerindeyiz, enselerindeyiz. 16 Nisan'dan sonra bu meseleyi memleketin gündeminden tamamen çıkaracağız. Kendi ürettiğimiz silahlarımızla, savunma sistemimizle terörün üzerine gideceğiz. Bundan çok korkuyorlar.

Siz sadece 18 maddeye evet demeyeceksiniz, huzurlu güvenli bir ülke için evet diyeceksiniz. Evet çıkacak, Türkiye büyüyecek" diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasının son bölümünde Nevşehir'e yapılan yatırımları anlattı.

(Ali Göç - Alparslan Ötüken - Coşkun Sağlamdin - Şerif Taşar / İHA)