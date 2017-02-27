Bunlar da motosikletli magandalar

İstanbul Kağıthane Tünelinde bir grup motosiklet sürücüsü adeta terör estirdi.

İstanbul Kağıthane Tünelinde bir grup motosiklet sürücüsü adeta terör estirdi.

Trafikte terör estirenlere bu kez motosikletliler katıldı. Kağıthane Tünelinde giren bir grup motosikletli, diğer sürücülere zor anlar yaşattı. Tünelde 70 km olan hız sınırını aşarak 200 km hızla giden motosikletlilerden birinin yaptığı hareket ise sürücülerin yüreğini ağzına getirdi. Tek tekerleğini havaya kaldıran motosikletli maganda uzunca süre bu şekilde yoluna devam etti. Arkasından gelen motosikletliler ise ceza sınırına aldırış etmeden hızla tünel içinde gittiler.

Magandaların terör estirdiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

