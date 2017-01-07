Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
'Bunla mücadelenin yolu, bunu yok etmektir'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

'Bunla mücadelenin yolu, bunu yok etmektir'

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, dünyadaki terör örgütlerinin ortak noktalarına vurgu yaparak, 'Bunların hepsi maşadır. Ateşi tutmak için dünyadaki yapıların kullandıkları maşadır. Kandan beslenirler, bunla mücadelenin de yolu bunu yok etmektir' dedi.

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, dünyadaki terör örgütlerinin ortak noktalarına vurgu yaparak, "Bunların hepsi maşadır. Ateşi tutmak için dünyadaki yapıların kullandıkları maşadır. Kandan beslenirler, bunla mücadelenin de yolu bunu yok etmektir" dedi.
Ak Parti Ocak Ayı İl Danışma Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Türkeş, "15 Temmuz sonrasında görevden alınanlar konusu gündeme geldiğinde 'bu kadar olur mu?' Bu kadar adam yoktur bu işin içinde gibi iddialar oldu. Maalesef üzülerek söylüyorum ki hala çıkıyor" ifadelerini kullandı.

"'DİZÜSTÜ MİLLİYETÇİLİK' YANİ BU EVDEKİ CİHAZLARLA SOSYAL MEDYAYA İKİ ŞEY YAZIP KENDİNİ MESULİYETTEN KURTULMUŞ GİBİ HİSSEDİYORSUN"
Türkeş, Türkiye'nin gündeminden düşmeyen terör konusuna ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu:
"Son bir ay içinde İstanbul Beşiktaş'ta çevik kuvvet polislerimize saldırıldı. Ardından Kayseri'de komando birliğimizin oradan izne çıkan kahraman askerlerimize saldırı oldu. Ardından Rus Büyükelçisi öldürüldü. Bir suikaste kurban gitti. İstanbul Ortaköy'de bir gece kulübüne saldırıldı. Son olarak da bundan çok kısa bir süre önce İzmir'de Adliye Sarayı'nın önünde bir bomba patladı ve orada da maalesef şehidimiz var. Niye oluyor bunlar? Sosyal medyada herkes iki şey yazıp, paylaşınca yükten kurtulmuş gibi hissediyor. Batıda bunun bir tabiri var. 'Dizüstü Milliyetçilik' yani bu evdeki cihazlarla sosyal medyaya iki şey yazıp kendini mesuliyetten kurtulmuş gibi hissediyorsun. Öyle değil ama. Bunları daha ciddi daha derinlemesine incelememiz lazım. İstanbul Beşiktaş'taki çevik kuvvete yapılan saldırı ile İstanbul Ortaköy'deki gece kulübüne yapılan saldırı farklı saldırılar mıdır? İkisi de Türkiye'ye karşı yapılmıştır. Türkiye'nin birlik ve bütünlüğüne karşı yapılmıştır. Türkiye'deki beraberliğe kardeşliğe yönelik saldırılardır."

"RUSYA FEDERASYONU SADECE TÜRKİYE'DE BİR BÜYÜKELÇİ'Yİ YİTİRMEKLE KALMADI"
Terörün, Türkiye ile sınırlı kalmadığını, dünya çapında terörün ve şiddetin, cinnet halinin hakim olduğunu dile getiren Türkeş, "Bunu gözlemlememiz lazım. Bu sabah buraya gelmeden önce televizyonda haberlere bakıyorum. Amerika'da havalanında adamın bir tanesi çıkıyor 5 kişiyi öldürüyor. Şundan şöyle bir 15-20 gün öncesine gittiğimizde Rusya Federasyonu sadece Türkiye'de bir Büyükelçi'yi yitirmekle kalmadı. Rusya Federasyonu'na baktığınızda son 1 ayın içinde 100'ün üzerinde kaybı var" diye konuştu.

"MÜCADELENİN DE YOLU BUNU YOK ETMEKTİR"
Türkeş, dünyadaki terör örgütlerinin ortak noktalarına vurgu yaparak, "Bunların hepsi maşadır. Ateşi tutmak için dünyadaki yapıların kullandıkları maşadır. Bunların sebepleri ve gerekçeleri hiçbir sağlam alt yapıları yoktur. Kandan beslenirler, bunla mücadelenin de yolu bunu yok etmektir" mesajını verdi.
"Güçlü zannettiğimiz ülkeler o kadar güçlü değildir" diyen Türkeş, "Dünyada süper güç denilen ülkenin Irak gibi Birleşmiş Milletlerin kararı ile kurulmuş bir ülkede bile başarısız olduğunu biz bu coğrafyada gördük yaşadık. Onun için hiçbir yapıyı gözümüzde çok büyütmeyelim" ifadelerine yer verdi.
(Benan Özben / İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Fırat Kalkanı'nda 1 Astsubay şehit oldu!
Azez'de bombalı saldırı: En az 60 ölü
Bakan Ağbal'dan MHP İl Başkanlığı'na ziyaret
Üniversitenin çatısı uçtu: 4 yaralı
Bakan Ağbal'dan, MHP İl Başkanlığı'na ziyaret
CHP'li Üstün: 'ilçemiz 2017 yılına çamur deryasında giriş yapmıştır'
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Erdoğan'dan flaş mülteci açıklaması!
Erdoğan'dan flaş mülteci açıklaması!
3 yeni KHK yayımlandı
3 yeni KHK yayımlandı
Enerji Bakanı: Dün Amerika altyapılı siber saldırı yapıldı
Enerji Bakanı: Dün Amerika altyapılı siber saldırı yapıldı
Yeni KHK'lar ile kapatılan 8 spor kulübünün isimleri belli oldu!
Yeni KHK'lar ile kapatılan 8 spor kulübünün isimleri belli oldu!
Şırnak'ta terör operasyonu: 2 şehit, 4 yaralı
Şırnak'ta terör operasyonu: 2 şehit, 4 yaralı
ABD'deki havalimanında silahlı saldırı: En az 5 kişi hayatını kaybetti
ABD'deki havalimanında silahlı saldırı: En az 5 kişi hayatını kaybetti
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Fırat Kalkanı'nda 1 Astsubay şehit oldu!
Fırat Kalkanı'nda 1 Astsubay şehit oldu!
Azez'de bombalı saldırı: En az 60 ölü
Azez'de bombalı saldırı: En az 60 ölü
Bakan Ağbal'dan MHP İl Başkanlığı'na ziyaret
Bakan Ağbal'dan MHP İl Başkanlığı'na ziyaret
Üniversitenin çatısı uçtu: 4 yaralı
Üniversitenin çatısı uçtu: 4 yaralı
Bakan Ağbal'dan, MHP İl Başkanlığı'na ziyaret
Bakan Ağbal'dan, MHP İl Başkanlığı'na ziyaret
CHP'li Üstün: 'ilçemiz 2017 yılına çamur deryasında giriş yapmıştır'
CHP'li Üstün: 'ilçemiz 2017 yılına çamur deryasında giriş yapmıştır'
Havalimanı çalışanı, devlet büyüklerine hakaretten tutuklandı
Havalimanı çalışanı, devlet büyüklerine hakaretten tutuklandı
Ömerli Belediyesi'ne atanan kayyum göreve başladı
Ömerli Belediyesi'ne atanan kayyum göreve başladı
Halk otobüsünde tecavüz iddiası
Halk otobüsünde tecavüz iddiası
KBGC'ne yeni yönetim
KBGC'ne yeni yönetim
İşte beraber, sahada rakipler
İşte beraber, sahada rakipler
Başkan Keleş, 'Zamcı belediye olmadık'
Başkan Keleş, 'Zamcı belediye olmadık'

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English