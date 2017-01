Bulgarlar ülkelerinden çok Edirne'den alışveriş yapıyor

Edirne, kara sınırı bulunan Bulgaristan vatandaşlarının pazarı haline döndü. Sabahın erken saatlerinde otomobil ve otobüslerle kente gelen Bulgarlar, ucuz buldukları ürünleri araçlarına yükleyerek evlerine dönüyorlar. Bulgarların Edirne'den aldıkları ürünlerin başında deterjan ve temizlik ürünleri geliyor.

Edirne, kara sınırı bulunan Bulgaristan vatandaşlarının pazarı haline döndü. Sabahın erken saatlerinde otomobil ve otobüslerle kente gelen Bulgarlar, ucuz buldukları ürünleri araçlarına yükleyerek evlerine dönüyorlar. Bulgarların Edirne'den aldıkları ürünlerin başında deterjan ve temizlik ürünleri geliyor.

Bulgarlar, toptancıların yoğunlukla bulunduğu Bostan Pazarı Mahallesi'nde alışveriş yapmayı tercih ediyor. Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarından Edirne'ye giriş yapan Bulgarlar'ın alışveriş yaptığı Bostan Pazarı Mahallesi adeta Bulgaristan'daki herhangi bir caddeyi andırıyor. Esnaflar, dükkanlarının camlarını, tabelalarını Bulgarca yazılarla süslüyor. Mahallede Edirnelilerden çok Bulgar vatandaşlar alışveriş yaparken toptancı esnafı da durumdan oldukça memnun. Otomobillerine ucuz buldukları ihtiyacı olan ürünleri yükleyen Bulgarların aldıkları ürünleri Bulgaristan'da sattıkları iddia ediliyor.

Bulgaristan müşterisinin oldukça fazla olduğunu belirten Can Ay, "Uygun buldukları her şeyi alıyorlar. Gümrükte bu aralar sıkıntıları var. Gümrükten geçecekleri günleri takip ediyorlar. Kazanç sağlayacakları her şeyi buradan alıyorlar. Ekmek peşindeler. Genelde dövizi Türk parasına çevirerek alışveriş yapıyorlar" dedi.

Bulgar vatandaşı Hasan Gırnata, Edirne'deki ürün fiyatları uygun bulduğunu ifade ederek, "Çocuk bezi ve kahvaltılık alıyorum Edirne'den. Yunanistan'dan ucuz olan ürünleri alıyoruz, fazlası bizi kurtarmıyor. Haftada bir gün Edirne'den alışveriş yapıyorum" diye

konuştu.

(Ergin Yıldız/İHA)