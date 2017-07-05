Bulgaristan selle boğuşuyor

Bulgaristan'ın Samokov kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle caddeleri ve evleri su bastı. Bölgede büyük hasar meydana geldi.

Bulgaristan'ın Samokov kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle caddeleri ve evleri su bastı. Bölgede büyük hasar meydana geldi.

Bulgaristan'ın güneybatısındaki Samokov kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle büyük hasar medyana geldi. Belediye Başkanı Mayor Vladimir Georgiev, 15 ekibin sel nedeniyle evlerinde mahsur kalan Bulgar vatandaşları kurtarmak için çalıştığını ifade etti. Georgiev, meydana gelen hasar için rakam vermenin henüz erken olduğunu belirterek, caddelerin zarar gördüğünü ve apartmanların bodrum katlarını su bastığını ifade etti. Georgiev, selden etkilenen bölge sakinlerine yardım edeceğine ilişkin söz verdi. Bölge sakinlerinin şiddetli yağışlar sırasında 560 acil durum çağrısı yaptığı öğrenildi.

Yağışlar boyunca Samokov kenti çevresindeki bölgelerde metrekare başına 200 litre yağmur suyu düştüğü bildirildi.

