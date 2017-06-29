Bulgaristan'da İslamofobik saldırı

Bulgaristan Başmüftü Yardımcısı Birali Birali'nin eşi ve iki kızı, başörtülü oldukları gerekçesiyle başkent Sofya'da saldırıya uğradı.

Bulgaristan Başmüftü Yardımcısı Birali Birali'nin eşi ve iki kızı, başörtülü oldukları gerekçesiyle başkent Sofya'da saldırıya uğradı.

Bulgaristan Başmüftü Yardımcısı Birali Birali'nin eşi ve iki kızı, başörtülü oldukları gerekçesiyle başkent Sofya'da saldırıya uğradı. Saldırı, Sofya'nın Svoboda Semtinde bir alışveriş merkezinin önünde gerçekleşti. Bulgar asıllı iki kadın, yanlarında bulunan bir erkekle birlikte, Başmüftü Yardımcısı Birali'nin iki kızına ve eşine ilk önce sözlü saldırıda bulundu. Başörtülü oldukları için 'bu şekilde burada dolaşamazsınız' türünden sözlerle hakaret etmeye başlayan iki kadın ve erkek, sözlü saldırının ardından Birali'nin 16 ve 20 yaşındaki kızlarını darp etti. Saldırının ardından açıklama yapan Baş müftülük Sözcüsü Celal Faik, Birali'nin eşi ve kızlarının olayın ardından hastaneye kaldırıldığını ve darp raporu aldığını belirtti.



"BİRİLERİ 'YETER ARTIK' DEMELİ"

Faik, kimseye zarar vermeyen insanlara saldırıda bulunan şahısların yakalanmasını ve yargılanmasını istediklerini kaydederek, meydana gelen çirkin olayın neticesiz kalmasını kabul etmeyeceklerini ifade etti.

Üyelerini Türk ve Müslümanların oluşturduğu muhalefetteki Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi (HÖH) saldırıyı parlamentoya taşıdı ve olayla ilgili bir açıklama yaptı. HÖH Genel Başkanı Mustafa Karadayı, parlamentoda yaptığı açıklamada İslamofobiyi kınadı.

Karadayı, "Hepimiz şoktayız. Nefretin uygulanması son derece tehlikelidir. Birileri 'Yeter artık' demeli. Bu tür eylemlere karşı uyarı yapmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Hoşgörüye geri dönelim diyoruz" dedi.

Öte yandan, Sofya polisi, saldırganların yakalandığını ve sorgulandıklarını duyururken, daha geniş bir açıklamanın soruşturmanın tamamlanmasından sonra yapılacağını açıkladı.

(Nahit Doğu /İHA)