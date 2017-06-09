Bulgaristan'da askeri helikopter düştü: 1 ölü, 2 yaralı
Bulgaristan'da 'panter 565' tipi bir askeri helikopterin tatbikat sırasında düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Bulgaristan'da "panter 565" tipi bir askeri helikopterin tatbikat sırasında düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Bulgaristan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, öğle saatlerinde Bulgaristan Deniz Kuvvetleri'ne ait helikopterin "Karadeniz 2017" tatbikatı çerçevesindeki performansı sırasında denize düştüğü bildirildi. Kazada helikopterin pilotu Georgi Anastasov hayatını kaybederken helikopterde bulunan diğer 2 kişi yaralı olarak kurtarıldı. (İbrahim Aydoğan /İHA)
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