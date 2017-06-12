Bulgaristan Başbakanı Borisov yarın Türkiye'ye gelecek
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, yarın Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, yarın Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bulgaristan Cumhuriyeti Başbakanı Borisov, yarın Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Ankara ve İstanbul ayaklarını kapsayacak ziyaret çerçevesinde gerçekleştirilecek görüşmelerde, dost ve müttefik Bulgaristan ile ikili ilişkilerin, iyi komşuluk ve karşılıklı yarar temelinde tüm veçheleriyle ele alınması, ayrıca, bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.
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