Bulgar mevkidaşını törenle karşıladı

Başbakan Binali Yıldırım, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u resmi törenle karşıladı.
Başbakan Binali Yıldırım, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u resmi törenle karşıladı. Başbakan Binali Yıldırım, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u Çankaya Köşkü'nde düzenlenen resmi törenle karşıladı. İki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından konuk Başbakan tören kıtasını 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Ardından iki Başbakan, basın mensuplarına hatıra pozu verdi. Baş başa ve heyetlerarası yapılacak görüşmelerden sonra ortak basın toplantısı düzenlenecek. (Enise Vural / İHA)
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