08.02.2017 12:36 Bulgar gümrük heyetlerinden Kapıkule'ye ziyaret

Bulgaristan Gümrük Müsteşarı Rozaliya Dimitrova, Kapıkule'ye çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Bulgaristan Gümrük Müsteşarı Rozaliya Dimitrova, Kapıkule'ye çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Vekili Yaşar Yaman Ocak'ın makamında yapılan görüşmede, tır kuyruklarının çözümü ve tır geçiş işlemlerini hızlandırmak amacıyla yapılacak uygulamalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Türk gümrük yetkililerin hazır bulunduğu görüşmeye Burgaz Gümrük Bölge Müdürü Valeri Stefanov, Burgaz Gümrük Bölge Müdür Yardımcısı Krasimir Futchedzhıev ve Kapitan Andreevo Gümrük Müdürü Guspodin Guspodinov da katıldı.

Bulgar gümrük yetkililerinin ziyaretleri 07 Şubat 2017 tarihinde de devam etti. Elhovo Bölge Müdürü Yardımcısı Stoyan Mandaciev ve Kapitan Andreevo Sınır Emniyet Müdürü Emil Goçev de Kapıkule'ye çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

(Koray Ustabaşı/İHA)

