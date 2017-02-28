Bülent Uygun oyuncularının performansından memnun

Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Fenerbahçe maçında oyuncularının ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu açıkladı.

Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Fenerbahçe maçında oyuncularının ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu açıkladı.

Gaziantepspor, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Lig'in 22. haftasında sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak ligde kalma umutlarını sürdüren kırmızı-siyahlı ekibin Teknik Direktörü Bülent Uygun, cumartesi günü oynayacakları zorlu Bursaspor deplasmanında galip gelmek istediklerini söyledi.



"OYUNCULARIMIZIN ORTAYA KOYDUĞU MÜCADELE BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

Zorlu Bursaspor maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, ligde oynanan son maçlara bakıldığında iyi bir ivme yakaladıklarını belirterek, "Sistem itibariyle futbolcularımız sistemimize adapte olmaya çalışıyorlar. Özverili bir şekilde mücadelelerini devam ettiriyorlar. İki tane şampiyonluğa oynamış takımdan biri deplasman biri evimizde olmak üzere sahadan puanlar alarak ayrıldık. Tabii son oynadığımız Fenerbahçe maçında 3 puan istiyorduk. Amacımız arzumuz bu yöndeydi. Sonucunda yenemediğiniz yerde yenilmemek en önemli faktördür. Çünkü bulunduğunuz ortam sizi strese sokuyor ve gerçek performansı sergilememizi engelliyordu. Futbolcuların oynadığı oyuna baktığımızda, 90 dakika boyunca ortaya koydukları mücadele bizim için önemliydi. O yüzden mutluyuz ve artık bundan sonraki sürece bakıyoruz" şeklinde konuştu.



"ÇOK ZOR BİR DEPLASMAN BİZİ BEKLİYOR"

Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'den sonra yine zorlu bir maça çıkacaklarını söyleyen Uygun, "Önümüzde yine Anadolu'dan şampiyon olma başarısı gösteren gerek seyircisi ve gerek camiasının büyüklüğü ile Bursaspor var. Çok zor bir deplasman bizi bekliyor. Tabi hedefimiz yine bireysel yetenekleri sergileyip oyun sistemi ve felsefesiyle sahada yüreğini koyan, kazanma adına savaşan, yeteneklerini sergileyen, Allah'ın izniyle de inşallah 3 puan alarak dönen bir Gaziantepspor'u arzuluyoruz" diye konuştu.

(Kazım Uzunöz - Lider Olgun / İHA)