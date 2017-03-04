Bülent Uygun: Gaziantepspor düşmeyecek

Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Bursaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldukları maçın ardından yaptığı değerlendirmede, 'Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık. Bunu herkes gördü ama görmesi gereken görmedi. Gaziantepspor düşmeyecek. Ben takımımıza güveniyorum' dedi.

Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Bursaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldukları maçın ardından yaptığı değerlendirmede, "Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık. Bunu herkes gördü ama görmesi gereken görmedi. Gaziantepspor düşmeyecek. Ben takımımıza güveniyorum" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşan Gaziantepspor, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Kazanmak için geldik. Önemli bir maçtı. 3 puan umutla bakmamızı, kümede kalma savaşında şehir olarak inanmamızı sağlayacaktı. Maalesef istediğimiz sonucu alamadık. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık. Bunu herkes gördü ama görmesi gereken görmedi. Ben hakemler hakkında konuşmuyorum. Mağlubiyetin sorumlusu benim. Ben inanarak buraya geldim. Maraton uzun. Gaziantepspor düşmeyecek. Ben takımımıza inanıyorum. Kazanmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

(Mesut Alan - Ahmet Faruk Çabuk / İHA)