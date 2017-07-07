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Bülent Serttaş'tan güvenlik güçlerine sürpriz gece ziyareti
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Bülent Serttaş'tan güvenlik güçlerine sürpriz gece ziyareti

Konser vermek üzere Bitlis'in Tatvan ilçesine gelen ünlü Sanatçı Bülent Serttaş, Tatvan ilçe girişindeki güvenlik noktasında yol kontrolü yapan ve gece nöbeti tutan polislere sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Konser vermek üzere Bitlis'in Tatvan ilçesine gelen ünlü Sanatçı Bülent Serttaş, Tatvan ilçe girişindeki güvenlik noktasında yol kontrolü yapan ve gece nöbeti tutan polislere sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.
Tatvan Belediyesi tarafından bu yıl 49.'sı düzenlenen Tatvan Doğu Anadolu Fuarı Kültür ve Sanat Festivalinde konser vermek üzere ilçeye gelen Sanatçı Bülent Serttaş, bu gün Bitlis il merkezindeki ziyaretlerin ardından gece saatlerinde ilçe girişindeki güvenlik noktasında yol kontrolü yapan ve gece nöbeti tutan polisleri ziyaret etti. Bitlis İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy ile birlikte polisleri ziyaret ederek tatlı ikramında bulunan Sanatçı Bülent Serttaş, güvenlik noktasında görevli polislerle hem fotoğraf çektirdi hem de ayaküstü sohbet etti.
Sürpriz ziyaret sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Sanatçı Bülent Serttaş, konser için ilçeye gelirken farklı düşüncelerle geldiğini ancak gördüğü manzara ve huzur ortamında sonra ilçeden mutlu ve hüzünlü duygularla ayrılacağını söyledi.
Bölgede huzur ortamının hakim olduğuna dikkat çeken Bülent Serttaş, "Gerçekten çok farklı düşüncelerle geldim ama çok mutlu ve hüzünlü düşüncelerle dönüyorum. Burada Tatvan'da sıfır noktasındayız, Tatvan huzuru, güzelliği yakalamış ve barışı yakalamış. Şuan burada bulunduğumuz bölgeden inanın kuş dahi uçamıyor. Bu cennet vatana gerçekten emeği geçen herkese ben teşekkür ediyorum ve buradaki polis arkadaşlarımı canı gönülden tebrik ediyorum. O kadar güzel huzur sağlamışlar ki, buradan çok mutlu ve huzur ayrılıyorum. Bu cennet vatanımda böylesi güzel yerler var. İnsanlar artık yavaş yavaş gerçeği görüyorlar. İnsanlar yavaş yavaş Türkiye'nin güzelliklerini ve Türkiye'nin ne kadar büyük bir devlet olduğunu, cennet vatan olduğunu yeni yeni görüyorlar. Onun için de artık yavaş yavaş terör denilen illet bizim bu bölgemizden, cennet vatanımızdan İnşallah en yakın zamanda temizlenecektir. Tatvan çok huzurlu bir ilçe, Bitlis'in çok güzel bir ilçesidir. Buradan valimize, ilçe belediye başkanımıza, il emniyet müdürümüze şükranlarımızı sunuyorum. İnanılmaz güzel bir ortam yaratmışlar, hepsine teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.
Sanatçı Serttaş, ziyaret sonrası kontrol noktasında görevli polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
(Hakan Okay/İHA)

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