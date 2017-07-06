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Bülent Serttaş coşunca...
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Bülent Serttaş coşunca...

Bitlis'in Tatvan ilçesinde konser veren ünlü şarkıcı Bülent Serttaş, bir ara yerden yaklaşık 15 metre yükseklikteki sahne direğine çıktı ve burada şarkı söyledi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde konser veren ünlü şarkıcı Bülent Serttaş, bir ara yerden yaklaşık 15 metre yükseklikteki sahne direğine çıktı ve burada şarkı söyledi.
Tatvan Belediyesi tarafından bu yıl 49.'su düzenlenen Tatvan Doğu Anadolu Fuarı Kültür ve Sanat Festivali'nin 5. gün konuğu ünlü Sanatçı Bülent Serttaş oldu. Fuar alanında düzenlenen konserde sahne alan Bülent Sertaş, seslendirdiği türkülerle izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Bülent Serttaş, çok sayıda vatandaşın izlediği konserde biran için hayranlarının yüreğini ağzına getirdi. Gecenin coşkusuna kapılarak hızını alamayan Bülent Serttaş, alanı dolduran binlerce kişinin şaşkın bakışları arasında 15 metre yükseklikteki sahne direğe tırmandı. İlk etapta duruma anlam veremeyen izleyiciler, kısa sürede sahne direğinin üzerine çıkan sanatçıya sevgi gösterisinde bulundu. İlçe halkının yoğun ilgi ve sevgisi karşısında oldukça memnun kalan ünlü Sanatçı Bülent Serttaş, alandakilerin alkışları arasında bir süre direğin tepesinde de şarkı söyleyerek hayranlarını coşturdu. Sevilen parçalarla tempoyu hiç düşürmeyen sanatçı, konserini gece geç saatlere kadar sürdürdü.

"TATVAN" SÖZÜ VERDİ
Tatvan'da gördüğü ilgiden oldukça memnun kaldığını ifade eden Bülent Serttaş, bundan sonra gideceği her yerde ve çıkacağı her televizyon programında Tatvan'dan ve Tatvan'ın güzelliğinden bahsedeceğini söyledi. Tatvan'ı ve Tatvanlıları çok sevdiğini bunun için de Tatvan'ı daha yakından tanımak için uçak biletini iptal edip bir gün daha kalıp gezme kararı aldığını ifade eden Serttaş, konsere olan ilgiden dolayı teşekkürlerini iletti.
Konser sonunda ise Bülent Serttaş'a günün anısına Bitlis İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya tarafından plaket takdimi yapıldı. Yaşattığı unutulmaz geceden dolayı sanatçı ve ekinine teşekkürlerini ileten Fatih Kaya, Bülent Serttaş ve ekibinin geceye renk kattığını ifade etti. Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy'da konser vesilesiyle sanatçı ve ekinine teşekkürlerini ileterek, alanı dolduran binlerce izleyiciye teşekkür etti.
Fuarın son gününe kadar bir birinden ünlü ve değerli sanatçıların fuarda sahne lamaya devam edeceğini kaydeden Başkan Aksoy, Tatvan'da özlenen tablonun gerçekleşmesi için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.
(Hakan Okay / İHA)

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