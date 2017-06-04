Bülent Korkmaz'dan 'kaza' yalanlaması

Galatasaray'ın ve milli takımın efsane kaptanı Bülent Korkmaz, bazı yayın organlarında yer alan 'Aracıyla Suriyeli çocuğa çarptı' iddialarını sert bir dille yalanladı.
Galatasaray'ın ve milli takımın efsane kaptanı Bülent Korkmaz, bazı yayın organlarında yer alan "Aracıyla Suriyeli çocuğa çarptı" iddialarını sert bir dille yalanladı. Eski milli oyuncu, konuyla ilgili İHA'ya yaptığı açıklamada, olayın tamamen yalan olduğunu söyledi. Korkmaz, Florya'daki evine giderken, bir alışveriş merkezinin önündeki kazayı görüp, yardım etmek için aracından indiğini belirterek, "Evime giderken yolda kazayı gördüm. Yardım etmek için aracımdan inip olay yerine gittim. İnsanlık görevimi yerine getirirken böyle çirkin bir iftirayla karşı karşıya kalmak beni derinden üzdü. Haber yapan arkadaşlar böyle konularda daha dikkatli davranmaları gerekiyor. Umarım haber yapan arkadaşlar hatalarını düzeltirler. Hangi çağdayız? Bir telefon açıp, işin doğrusunu benden de öğrenebilirlerdi. Ama başka tarafına kaçıp gerçekle alakası olmayan haber yapmışlar" diyerek tepkisini dile getirdi.
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