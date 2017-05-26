Bülent Ersoy'u yılan ısırdı

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'u yeni programı çekimleri kapsamında gittiği Hindistan'da yılan ısırdı.

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'u yeni programı çekimleri kapsamında gittiği Hindistan'da yılan ısırdı.

Haziran ayında bir özel bir televizyon kanalında yayınlanacak olan "Dünya Güzellerim" adlı programın çekimleri için Hindistan'a giden ünlü sanatçı Bülent Ersoy, talihsiz bir olay yaşadı. Ünlü sanatçıyı Hindistan'da yılan ısırdı. Diva, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, ünlü sanatçının müşahede altında tutulduğu ifade edildi.

Hindistan'da 46 derece sıcakta gerçekleşen çekimlerde sırasında dinlenmek için yeşil alan tercih eden Bülent Ersoy'un, çığlık atarak yardım istemesi üzerine çalışanlar yanına koştu. Yardıma koşan set çalışanları yılanı yakalayarak, öldürdü. Sol bacağında şişkinlik, kızarıklık oluşan Diva set doktorunun yaptığı ilk müdahalenin ardından, vakit kaybetmeden hastaneye kaldırıldı. Bacağından yılanın ısırdığı öğrenilen Diva, müşahede altında tutuluyor.

