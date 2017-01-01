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Bülent Ecevit Üniversitesi 'En Çevreci Üniversite' rekoru kırdı
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Bülent Ecevit Üniversitesi 'En Çevreci Üniversite' rekoru kırdı

Bülent Ecevit Üniversitesi, GreenMetric 2016 Dünya Üniversiteler Sıralamasında üçüncü kez Türkiye birincisi oldu.

Bülent Ecevit Üniversitesi, GreenMetric 2016 Dünya Üniversiteler Sıralamasında üçüncü kez Türkiye birincisi oldu.

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ), dünya üniversitelerini çevreye duyarlılık, enerji, atık, ulaşım yönetimi ve sürdürülebilirlik alanlarında her yıl değerlendiren GreenMetric (Yeşil Ölçüm) 2016 Dünya Üniversiteler Sıralamasında Türkiye üniversiteleri arasında birinci oldu. Sıralamada Sabancı Üniversitesi ikinci, Boğaziçi Üniversitesi üçüncü, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi dördüncü ve Özyeğin Üniversitesi beşinci sırada yer aldılar.

GreenMetric Dünya Çevreci Üniversiteler Sıralamasında 2014 ve 2015 yıllarında da Türkiye birincisi olan BEÜ, çevreye yaptığı önemli yatırımlar ve çevreci yönetim politikalarının bir sonucu olarak sıralamadaki Türkiye liderliğini korurken, dünya üniversiteleri arasında 2014 yılında 239'uncu, 2015 yılında 217'nci, 2016 yılında ise 195'inci sıraya yükseldi. Dünyanın 74 farklı ülkesinden üniversitelerin katıldığı sıralamada, ilk üç sırada ABD'nin California Davis Üniversitesi, İngiltere'nin Nottingham Üniversitesi ve Hollanda'nın Wageningen Üniversitesi yer aldılar.

Çevre bilincini geliştirmeye yönelik örnek uygulamaları, enerji, atık ve ulaşım politikaları ve yeşil kampüsler oluşturma konusundaki yatırımlarıyla Bülent Ecevit Üniversitesi, dünya genelindeki sıralamada yerini hızla yükseltmeyi sürdürüyor.

"Büyük gurur yaşıyoruz"

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer, üniversitenin üç yıl üst üste en çevreci üniversite seçilmesi hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Üniversitemizin tekrar Türkiye'nin en çevreci üniversitesi seçilmesi ve dünya genelindeki sıralamadaki yerini kararlı adımlarla her yıl yükseltmesi dolayısıyla büyük gurur yaşıyoruz. Özellikle 2014 yılından itibaren sıralamada Türkiye üniversiteleri arasında birinciliği korumamız bu başarının sürdürülebilir olmasını göstermesi bakımından da önemlidir. Son yıllarda sürdürülen yeşil ve çevreci kampüsler oluşturma, enerji tasarrufuna yönelik yatırımlarımız, atık yönetimi ile ilgili projelerimiz ve tüm eğitim birimlerimizde çevre bilincine yönelik seçmeli derslerimiz ve diğer çabalarımızın böylesi güzel sonuçlar vermesi sevindiricidir. BEÜ'nün öğrencilerine ve tüm paydaşlarına sunduğu hizmetlerde kalite önceliklidir. Bu anlayışın bir göstergesi olarak kampüslerimizde ve şehrimizde de yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik girişimlerimiz devam etmektedir. Üniversitemiz, tüm kampüslerinin yeşillendirilmesi, çevre düzenlemelerinin tamamlanması, doğalgaz kullanımının şehre örnek olacak şekilde öncelikli olarak hayata geçirilmesi ve yaygınlaştırılması, alt yapıdan kaynaklanan enerji kayıplarının engellenmesi amacıyla gerçekleştirilen yenileme çalışmaları, Zonguldak genelinde sürdürdüğümüz çevre eğitimleri, kampüslerin birçok alanının araç trafiğine kapatılması, çöp toplama sistemlerinin standartlara uygun hale getirilmesi, atıkların ayrıştırılması gibi uygulamaları sürdürülebilir kılarak bu başarıyı elde etmiştir. Diğer taraftan Sosyal Sorumluluk Projesi dersi üniversitemizde son dört yıldır başarıyla verilmektedir. 2016 yılında gerçekleştirilen 115 proje arasında ilk sırayı 28 proje ile doğa ve çevre kategorisi almaktadır. Bu durum, BEÜ ailesinin çevreye verdiği önemin bir göstergesidir. Geçen yıl yine Türkiye birincisi olduğumuzda ifade ettiğim gibi, çevreci üniversiteler sıralamasında dünya genelindeki yerimizi ileriye taşıma hedefimize ulaştık ve bu ilerleyişimizi kararlı adımlarla sürdüreceğiz. Çevre konusundaki tüm çalışmalara katkı veren akademik ve idari personelimizi ve öğrencilerimizi, ve Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Seda Cengiz ve çalışma arkadaşlarını bu başarıdan dolayı kutluyor ve şükranlarımı sunuyorum."
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