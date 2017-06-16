Bülent Arınç'tan Berberoğlu açıklaması

Eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin Twitter'dan bir açıklama yaptı.

Arınç, "Verilmiş olanın cezanın ve özellikle tutuklamanın büyük bir infial doğurduğunun farkındayım. Buna yönelik tepkileri de doğal karşılıyorum. Ancak Anayasa'mızın 138. maddesine devlet katındakiler dahil, tüm vatandaşların özenle riayet etmesi gerekir. Ve yargı ne kadar güven kaybetmiş olursa olsun, güvenmeye mecburuz" dedi.

Arınç'ın açıklamasının tam metni;