Bülent Arınç'ın damadı tahliye edildi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçlamasıyla tutuklanan eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter tahliye edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçlamasıyla tutuklanan eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter tahliye edildi.

Eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter, silahlı terör örgütüne üye olmaktan 5 Haziran 2017 tarihinde tutuklanmıştı. Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından delillerin göz önünde bulundurulması ve müdafii Yakup Erikel'in savunma ve itiraz dilekçelerinin değerlendirilmesinin ardından mahkeme heyetince Ekrem Yeter'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

(Yağmur Yıldız /İHA)