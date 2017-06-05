Bülent Arınç'ın damadı FETÖ'den tutuklandı

Eski TBMM Başkanlarından Bülent Arınç da FETÖ soruşturmalarından etkilendi.

DAMADI TUTUKLANDI

Arınç'ın damadı Doç. Dr. Ekrem Yeter FETÖ üyeliğinden gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

DEMOKRASİ NÖBETLERİNE KATILMIŞTI

Öte yandan Yener, 15 Temmuz'dan sonra meydanlara çıkmış ve Demokrasi Nöbetlerine katılmıştı.

BÜLENT ARINÇ: DAMADIMA GÜVENİYORUM

Damadının FETÖ soruşturmasından gözaltına alınmasının ardından Arınç, Hürriyet'ten Aysel Alp'in sorusu üzerine şu açıklamayı yapmıştı:

"Bir süreç var. İnşallah en kısa sürede bir haber alacağız. Damadımıza her bakımdan güveniyoruz. Kesinlikle bir ilişkisi olmadığına inanıyoruz. Kendisini sevinçle bekliyoruz."