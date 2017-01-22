Bülent Arınç Erdoğan'dan özür diledi iddiası

Bülent Arınç, 17-25 Aralık sürecinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümeti eleştiren sözler sarf etmişti.

Erdoğan da Arınç'a tepki göstermiş, hatta Arınç için 'o zat' ifadesini kullanmıştı.

"BANA AHMAK DİYEBİLİRSİNİZ" DEMİŞTİ

Arınç, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından verdiği bir röportajda "Silahlı terör örgütünün Fethullahçı olduğunu o gece öğrendim, bana ahmak diyebilirsiniz" ifadesini kullanmıştı.

AHMET HAKAN: ARINÇ AF DİLEDİ

Ahmet Hakan bugün kaleme aldığı yazısında Arınç'ın, FETÖ”yü kavramakta bu kadar geç kalmış olmasından dolayı Erdoğan'dan özür dilediğini yazdı.

15 Temmuz'un ardından Arınç'ın özür dilediğini yazan Hakan "Bülent Bey'in bunu yapmak dışında yapabileceği tek bir şey bile yoktu." ifadelerini kullandı:

"15 Temmuz kanlı darbe girişiminin ardından...

Bülent Arınç Bey'in yapabileceği tek akıllı hamle... Reis'ten helallik isteyip af dilemekti.

* Haberler doğruysa... Böyle de yapmış Bülent Arınç.