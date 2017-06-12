Bulaşıkçıydı kendi işinin patronu oldu

Siirt'in Pervari ilçesinde lokantalarda bulaşıkçı olarak çalışan Murat Buluç, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile tanıştıktan sonra kendi lokantasını kurdu. İkinci şubesini de açan Buluç, üçüncü şubeyi açmayı planlıyor.

Siirt'in Pervari ilçesinde lokantalarda bulaşıkçı olarak çalışan Murat Buluç, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile tanıştıktan sonra kendi lokantasını kurdu. İkinci şubesini de açan Buluç, üçüncü şubeyi açmayı planlıyor.

Pervari'de ikamet eden ikamet eden Murat Buluç (27) küçük yaşlarda lokantada çırak olarak çalışmaya başladı. Pervari'de ve daha sonra il dışındaki büyük lokantalarda bulaşıkçı olarak 5 yıl çalışan Buluç, döndüğü memleketinde devletin 50 bin lira hibe ile 100 bin lira kredi desteği verdiğini duydu. Buluç, iş kurma fikriyle, KOSGEB Siirt İl Müdürlüğüne başvurdu. Daha sonra girişimcilik eğitimi alarak, 50 bin lira hibe ve 100 bin lira kredi desteği alan Buluç, memleketinde bir lokanta açarak kendi iş yerinin patronu oldu. Kısa süre sonra da ikinci şubeyi açarak, 15 kişiyi istihdam eden Buluç, üçüncü şubesini açmayı planlıyor.



"İSTİHDAM SAYISINI 50'YE ÇIKARACAĞIM"

Zor şartlar altında bugünlere geldiğini dile getiren Buluç, patron olmasına rağmen halen kendini bir işçi gibi gördüğü için bulaşık yıkamaya devam ettiğini söyledi. Buluç, "Zor şartlarda Pervari'de bulaşıkçılık yapıyordum. Daha sonra batı illerine giderek buralarda çalıştığım yerlerde kendimi geliştirdim. Kendi işimi açmak için KOSGEB'e başvurdum, aldığım destekle de kendi iş yerimi açtım" dedi.

İşinin çok iyi gittiğini ve ikinci şubeyi açtığını anlatan Buluç, "İşlerimiz çok iyi gidiyor. 2 yıl içinde ikinci şubeyi açtık. İşimiz iyi giderse daha iye yerlere gelmeyi planlıyoruz. Van, Gaziantep, Batman gibi yerlerde üçüncü şubeyi açmayı hedefliyorum. Bulaşıkçıydım patron oldum. Hem kendimize halen işçi gibi görüyorum ki, bunun için işyerinde halen bulaşık yıkıyorum, ocağa geçim yemek yapıyorum, kasaya gidip hesabımı yapıyorum. Toplam her iki şubede 15 personel çalıştırıyorum, işyerim iyi giderse üçüncü şubeyle birlikte istihdam sayısını 40 veya 50 kişiye çıkaracağım" diye konuştu.

KOSGEB Siirt İl Müdürü Ömer Erkılıç ise girişimcinin iş fikriyle kendilerine başvurduğunu, girişimcilik eğitimine tabi tutulduktan sonra kendisine iş yeri kurmasına destek çıkıldığını söyledi. Erkılıç, "Buluç, eğitimine aldıktan sonra kendi işini kurması için destek verdik. İşçi olarak gelip kendi işini kurdu ve ikinci şubesine kadar ulaştı. Yani girişimcimiz işçiyken kendine öz güven buldu ve işyeri açmak için bize başvurdu, biz de kendisini cesaretlendirdik ve iş yeri açması için kendisine cesaret verdik. KOSGEB desteğiyle iş fikri olan herkese kapımız açıktır. Yeter ki bu konuda gayret gösterilsin" ifadelerini kullandı.

(Mehmet Niyazi Deniz /İHA)