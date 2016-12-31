31.12.2016 15:10 Bulanık'ta lise müdürleri toplantısı

Muş'un Bulanık ilçesinde Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Çiçekli, YGS-LYS sınavlarının öğrencilerini başarısını yükseltmek için lise müdürleriyle toplantı yaptı. Muş'un Bulanık ilçesinde Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Çiçekli, YGS-LYS sınavlarının öğrencilerini başarısını yükseltmek için lise müdürleriyle toplantı yaptı.



İlçe Milli Eğitim toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda konuşan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Çiçekli, toplantının amacının Muş ilindeki orta dereceli okulların YGS-LYS'deki genel başarı düzeyinin Türkiye ortalamasına göre istenilen düzeyde olmaması ve hedef olarak öğrencilerinin motivasyonunu ve başarılarını arttırarak Türkiye ortalamasına yaklaştırmak olduğunu söyledi. Müdür Çiçekli, "Bu konuda daha fazla çaba sarf etmelisiniz. Ayrıca okullarımızdaki etkinlik çalışmalarının artırılarak öğrencilerimizin farklı yeteneklerini keşfetmelerinin sağlanması için çalışmalar yürütün. Yine alt sınıflarda yetişen öğrencilerin gelecek yıllara daha iyi hazırlanmaları için daha yoğun bir çaba göstermeliyiz. Yine kurumlarımızda YGS-LYS yaklaşan sınavlarına öğrencilerimizin daha iyi hazırlanabilmesi için deneme sınavlarının daha da sıklaştırmanızı sizlerden istiyoruz" dedi.



Müdür Çiçeklinin konuşmasının ardından YGS-LYS başarısı hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu. Şube müdürü Ali Çiçekli, ve beraberindekiler daha sonra çeşitli okulları gezerek incelemelerde bulundu.

