11.01.2017 10:43 Bulanık'ta 'Din Bilimleri ve Felsefe' konferansı

Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Murat Kayacan tarafından Bulanık Anadolu İmam Hatip Lisesinde 'Din Bilimleri ve Felsefe' konulu bir konferans verdi. Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Murat Kayacan tarafından Bulanık Anadolu İmam Hatip Lisesinde "Din Bilimleri ve Felsefe" konulu bir konferans verdi.



İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Çiçekli, Şube Müdürü Yalçın Tunçel, Okul Müdürü Osman Üstündağ, Okul Aile Birliği Başkanı Hacı İsmet Yılmaz, öğretmen ve öğrencilerin katıldığı konferansta konuşan Yrd. Doç. Dr. Murat Kayacan, çağımız gençlerinin düşünsel ve pratik sorunlarına dikkat çekti. Namazın kötülüklerden korunma açısından devamlı kılınmasının önemine vurgu yapan Kayacan, meslek derslerinin (Kur'an, tefsir, hadis vs.) öğrenciler tarafından angarya görülmesinin yanlış olduğunu ve bu derslerin dünya ile ahiret mutluluğuna katkı sağladığını kaydetti. Flörtün haramlığına da dikkat çeken Kayacan, "Gençler bu şeytani tuzağa düşmemelidirler. Gençlerin ilgisini çeken şeylerden birisi de kavmiyetçiliktir. Türkiye'de 'Ne mutlu Türk'üm diyene!' ifadesi kimseye hayır getirmedi. 'Ne mutlu Kürt'üm diyene!' mi getirecek? Hangi kavimden olacağımızı biz tercih etmedik. Sözgelimi ben, burada yavaş yavaş Kürtleştiğimin farkındayım, ne olacak yani? Önemli olan ahirette kurtulanlardan olmaktır. Etnik aidiyetimizle ahirette ne cezalandırılacağız ne de ödüllendirileceğiz" dedi.



Ateizm konusuna da değinen Yrd. Doç. Dr. Kayacan, "Dünya imtihan yeridir. Allah'ın varlığı kesin olarak kanıtlanamaz. Ancak O'nun varlığına delil olabilecek içimizde ve dışımızda sayısız ayet vardır. Bunlara rağmen Allah'a inanmamayı tercih eden ateistler de mevcuttur. Onlar da 'Allah'ın olmadığına' iman etmektedirler. Yani onlar da Allah'ın olmadığını kesin olarak ortaya koyamamaktadırlar. Her iki kesim de inanç ve uygulamalarının karşılığını ahirette alacaktır. İnkârcıları pek iyi bir son beklememektedir" ifadelerini kullandı.



Bulanık İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Çiçekli'nin Yrd. Doç. Dr. Murat Kayacan'a plaket vermesiyle konferans sona erdi.

