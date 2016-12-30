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Bulanık'ta 54 kurs açıldı
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Bulanık'ta 54 kurs açıldı

MUŞ (İHA) â€' Muş'un Bulanık Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Nuri Çekiç, 54 kurs açtıklarını ve vatandaşın yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

MUŞ (İHA) â€" Muş'un Bulanık Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Nuri Çekiç, 54 kurs açtıklarını ve vatandaşın yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Açıklamalarda bulunan Nuri Çekiç, açılan kurslar sayesinde vatandaşların beceri ve bilgilerini geliştirerek zamanlarını da daha iyi değerlendirme fırsatı bulduğunu belirtti. Kurslara olan yoğun ilginin kendilerini çok memnun ettiğini ifade eden Çekiç, ilgi ve talepler doğrultusunda kursların çeşitlendirilmesi, kapasitelerinin arttırılması ve geliştirilmeleri için çalışmaların devam edeceğini dile getirerek, "Merkez binamızda, okullarda, beldelerde ve köylerde kurslarımız devam etmektedir. Yıllardır devam eden okuma-yazma seferberliği kursumuza ayrı bir önem veriyoruz. Bu önemden dolayı İlçemiz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce hiç okuma yazma bilmeyenler için birinci kademe okuma yazma kursu, ilkokulda terk edenler için ikinci kademe okuma yazma kursu açtık. Şu anda bilgisayar, dokuma, makine nakış, masa tenisi ve aile eğitimi kurslarımız devam etmektedir" dedi.

Mevcut imkânlar ve çevrenin özelliğine göre halkın ilgi ve istekleri doğrultusunda öğretmen ve usta öğrencilerden yararlanarak 2016-2017 eğitim öğretim yılı planında yeni kursların olduğunu söyleyen Doğan; "Giyim, halıcılık, halk oyunları, LYS ve LGS, el sanatları, kalorifer tesisatçılığı, kantin işletmeciliği, saç bakımı ve yapımı, aşçılık, bilgisayar, dikiş nakış, ebru, çocuk üst giyimleri, çocuk gelişimi, hazır gereçlerle yapılan nakış kursu, elde kurdeliye, keçe ve aksesuar kursu, aile eğitimi, Türk halk müziği, bağlama, resim, tığ oyası, aile eğitimi, 1 ve 2. kademe okuma yazma gibi 54 tane kurs açtık. Şu anda bazıları sona erdi ve 30 kursumuzu da yılsonuna kadar bitireceğiz" ifadelerini kullandı.
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