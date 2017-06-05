Bukoli kapanıyor

Borusan, internet alışverişlerinde yaşanan teslimat sorunlarına çözüm sunmak için iki sene önce geliştirdiği Bukoli'yi kapatma kararı aldığını duyurdu.

Borusan, internet alışverişlerinde yaşanan teslimat sorunlarına çözüm sunmak için iki sene önce geliştirdiği Bukoli'yi kapatma kararı aldığını duyurdu.

Lojistik sektörünün önmeli firmalarından Borusan'ın internet alışverişlerinde yaşanan teslimat sorunlarına çözüm sunmak için 2014 yılında geliştirdiği Bukoli'yi kapatma kararı aldığını duyurdu. Kapatılma sebebi olarak mevcut pazar koşulları olduğu bildirilirken, 30 Haziran'a kadar verilen siparişlerin teslim edileceği kaydedildi.

