Bukoli kapanıyor

Borusan, internet alışverişlerinde yaşanan teslimat sorunlarına çözüm sunmak için iki sene önce geliştirdiği Bukoli'yi kapatma kararı aldığını duyurdu.
Borusan, internet alışverişlerinde yaşanan teslimat sorunlarına çözüm sunmak için iki sene önce geliştirdiği Bukoli'yi kapatma kararı aldığını duyurdu. Lojistik sektörünün önmeli firmalarından Borusan'ın internet alışverişlerinde yaşanan teslimat sorunlarına çözüm sunmak için 2014 yılında geliştirdiği Bukoli'yi kapatma kararı aldığını duyurdu. Kapatılma sebebi olarak mevcut pazar koşulları olduğu bildirilirken, 30 Haziran'a kadar verilen siparişlerin teslim edileceği kaydedildi.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.