Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Türk Kızılayı sadece Türkiye'de değil tüm dünyada faaliyetlerini sürdürüyor. Bugüne kadar nasıl destek vermeyi sürdürdüysek bundan sonra da sürdüreceğiz' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk Kızılayı sadece Türkiye'de değil tüm dünyada faaliyetlerini sürdürüyor. Bugüne kadar nasıl destek vermeyi sürdürdüysek bundan sonra da sürdüreceğiz" dedi.

Kızılay'a bağışta bulunan şirketler, kamu kurum ve kuruluşlar, Kızılay'ın 149'uncu kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlediği geleneksel iftar yemeğinde altın ve platin madalyalar ile ödüllendirdi. Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın ev sahipliğinde Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen iftar yemeği ve ödül törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile çok sayıda davetli katıldı.



"BUGÜNE KADAR NASIL DESTEK VERMEYİ SÜRDÜRDÜYSEK BUNDAN SONRA DA SÜRDÜRECEĞİZ"

Madalyaya layık görülen isimlere ödüllerinin verilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk Kızılayı sadece Türkiye'de değil tüm dünyada faaliyetlerini sürdürüyor. Bugüne kadar nasıl destek vermeyi sürdürdüysek bundan sonra da sürdüreceğiz. Türk Kızılayı ile 15 yıllık başbakanlık ve cumhurbaşkanlığımda her geçen gün daha ileri gitme gayretinde olduk. İnsanlar çok iyi biliyor ki o amblem varsa Kızılay oradadır. Eğer hastamız varsa kana ihtiyaç duyuyorsak gözümüz Kızılay'ı arayacaktır. Ayrım gözetmeksizin muhtaç olan herkese hizmet sunarak dünyanın önde gelen kuruluşlarından biri olmuştur" dedi.

"Yardımlaşma, dayanışma kültürümüzün yapılarına sahip çıkarak dünyanın daha güvenli hale gelmesine katkı sunmuş oluruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, dünyanın en büyük mültecilere yardım operasyonunu kimseye ihtiyaç duymadan kendi başına yürütebiliyorsa bunda Kızılayın çok büyük rolü vardır" şeklinde konuştu.

Türk Kızılayı kendi alanının da dünyanın önde gelen kuruluşlarında biri olmayı ziyadesiyle hak ettiğine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, devamla şöyle konuştu:

"Şehirlerin büyüdüğü, imkan sahibi ile ihtiyaç sahiplerini birbirini bulması zorlaştığı dönemde bu görevi ifa etmek oldukça güçtür. Kızlay yaygın organizasyonu ile bu yerine getirmektedir. Günümüz dünyasında yardım toplama ve bunları yerine ulaştırma faaliyetleri bir profesyonellik gerektiriyor. Geçmişte komşu ülkelerimizden biri kendi imkanları ile gönderdiği tek bir paketin yerine ulaşamadan yağmalandığını biliyorum. Bugün burada madalyalarını takdim ettiğimiz hayırseverlerin gösterdiği alicenaplığı çok takdir ediyorum. Vatandaşlarımızın Kızılay'a yaptıkları bağışların yerine ulaştığından emin olmaları gerektiğini bilmelerini istiyorum."

(Oğuzcan Yazar - Murat Ergin / İHA)