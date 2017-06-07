Bugüne kadar hiç denenmemişi denediler

Mersinli yüzlerce çocuk, Guinness Rekorlar Kitabında yer alan ancak bugüne kadar hiç denenmemiş bir kategoride rekor denemesi yaptı.

Mersinli yüzlerce çocuk, Guinness Rekorlar Kitabında yer alan ancak bugüne kadar hiç denenmemiş bir kategoride rekor denemesi yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Dünya Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında, geri dönüşüm konusunda dünya çapında farkındalık oluşturmak amacıyla yüzlerce çocukla 'Guinness En Çok Kişiyle Geri Dönüşüm Sembolü Rekoru' kırmak için yola çıktı. Dünyada ilk kez Mersin Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Mersinli çocuklar tarafından denenecek rekor için hazırlıklar ve provaların tamamlanmasının ardından, bugün Cumhuriyet Meydanı'nda rekor denemesi gerçekleştirildi.

Rekor danışmanları Prof. Dr. Orhan Kural ve Aydın Türkgücü ile hakemlerin gözetiminde gerçekleştirilen rekor denemesine, Mersin merkezdeki 9 ilkokuldan 751 öğrenci katıldı. Üzerinde Guinness yazan yeşil tişörtler giyen ve şapka takan öğrenciler, kimliklerini barkodda okutarak tek tek denemenin yapılacağı alana alınırken, çok sayıda mihmandar da çocuklara yardımcı oldu.

'Guinness En Çok Kişiyle Geri Dönüşüm Sembolü Rekoru' kırmak üzere, arada hiç boşluk bırakmadan sembolü oluşturan çocuklar, düdük çalmasıyla birlikte 5 dakika boyunca görüntüyü bozmadan durdular. Droneler ve kameralar ile kayıt altına alınan rekor denemesinin sonunda, yüzlerce öğrenci 10. Yıl Marşı eşliğinde ellerinde Türk bayrakları ve alkışlarla kendilerini kutladılar.

Denemenin ardından çocukların arasına karışarak, onları kutlayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, amaçlarının çevreye ve geri dönüşümün önemine dikkat çekmek olduğu söyledi. Bu denemede başarılı olduklarına inandığını belirten Kocamaz, destekleri için çocukları kutladı.



"GUINNESS, BİZ RAPORLARI GÖNDERDİKTEN SONRA 5 GÜN İÇİNDE SONUCU AÇIKLAYACAK"

Rekor denemesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı ve Rekor Danışmanı Prof. Dr. Orhan Kural, bir kez daha Mersin'e geldiği için mutlu olduğunu söyledi. Bugüne kadar 248 ülkede ve Türkiye'nin 81 ilinde çevre için çalıştığını dile getiren Kural, "Geri dönüşüm çok önemli ama daha da önemlisi az tüketmek. Her geçen gün daha çok tüketerek dünyayı daha çabuk yok ediyoruz. Hayatım boyunca ikinci el giydim ve örnek olmaya çalıştım" dedi.

Rekor denemesi ile amaçlarının, öğrencilere geri dönüşümü anlatabilmek olduğunu vurgulayan Prof. Kural, "Bu rekor denemesi, dünyada ilk kez yapılan bir deneme. Guinness kategorisiydi, fakat yapılmadı. Daha önce yapılan bir rekoru geçmek için çalışmadık, yeni bir rekor için çalışıldı. 751 öğrenci bu sembolü yaptılar. İşin mutfağında Aydın Türkgücü ile biz varız ve en az 10 gün çalışıyoruz. Tek tek hazırlıyoruz ve daha sonra bu dosyayı doktora tezi gibi onlara gönderiyoruz. Bu dönemde bize arada sorular soruyorlar ve sonunda karara bağlıyorlar. Genellikle bu olumlu oluyor. Tecrübeliyiz, 20 yıldır bu işle uğraşıyorum. Dilerim bu rekor denemesinden olumlu bir sonuç alırız" dedi.

Kural, Guinness heyetinin, raporu ve görüntüleri aldıktan sonra 5 gün içerisinde değerlendirmesini yaparak sonucu açıkladığını, olumlu çıkarsa da sertifikayı gönderdiklerini ifade etti. Rekor Danışmanı Türkgücü de denemede, iki rekor danışmanı, şahit denilen 5 kişilik teknik ekip ve kronometreyi tutan iki milli atletizm hakeminin görev aldığını bildirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Bülent Halisdemir ise rekor denemesinde avukatları, mühendisleri ile belediye dışında çalışan mihmandarlar ve yüzlerce belediye ekibinin görev yaptığını söyledi.

(Kıymet Gökçe - Koray Ünlü /İHA)