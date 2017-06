Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, YTB'nin yeni Türkiye vizyonu ve ortaya koyduğu çalışmalarla ekonomik ve sosyal yakın ilişkiler tesis edilmesine katkı sağladığına dikkat çekerek, 'Bugüne kadar 160 ülkeden 60 bin öğrenci misafir oldu' dedi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) 6. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni TOBB Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Törene Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, YTB Başkanı Mehmet Köse katıldı.

Burada konuşan Bakan Yılmaz, YTB'nin yeni Türkiye vizyonu ve ortaya koyduğu çalışmalarla ekonomik ve sosyal yakın ilişkiler tesis edilmesine katkı sağladığına dikkat çekerek, "Bugüne kadar 160 ülkeden 60 bin öğrenci misafir oldu. Dünyanın dört bir yanında gönüllü elçilerimiz olan Türkiye burslusu öğrencilerimiz ile dünya iyilik, dostluk köprüleri kuruyoruz" ifadelerini kullandı.

Kalkınmanın temelinin eğitim olduğunu kaydeden Bakan Yılmaz, "Bu yıl misafir olan öğrenciler ile bu köprülerin artan mimarı olacaktır. Beşeri sermaye güçlü ise ülkemiz güçlüdür. Beşeri sermaye de eğitim ile güçlenir. Eğitim kaliteniz ne kadar yüksek ise ülkenizde o kadar güçlü demektir. Her anlamda kalkınmanın temeli eğitimdir" diye konuştu.

Bakan Yılmaz, Türkiye'nin milli gelirinin yüzde 5.8'ini eğitime ayırdığını belirterek, bu oranın gelişmiş ülkelerde yüzde 5.2 olduğunu söyledi. Yabancı uyruklu öğrencilerin 15 Temmuz darbe teşebbüsüne de şahit olduğunu ifade eden Yılmaz, "Sizler burada akademik eğitimin yanında sizleri çok yönlü geliştirecek yepyeni bilgilerle donandınız" dedi.

Yılmaz, öğrencilere hitabını sürdürerek Türkiye'nin ikinci vatanları olduğunu söyleyerek, "Kapımız her zaman sizlere açık. Sizler bizim kardeşlerimizsiniz" mesajını verdi.



"ÜLKELERİNİZİN MÜHENDİS, DOKTOR, İKTİSATÇI, TARİHÇİ, MUHASEBECİ, SANATÇI VE DAHA BİRÇOK KADROLARINI SİZLER TEŞKİL EDECEKSİNİZ"

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş ise, öğrencilerin Türkiye'de eğitim almış olmalarının istihdam edilebilme şanslarını yükselttiğine dikkat çekerek, "Zira Türkiye Bursları, sizlerin kariyer planlamalarınızın yanı sıra, ülkelerinizin ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurmuş, sizleri de bu istikamet doğrultusunda burslandırmıştır. Şimdi sizlerin de, aldığınız eğitimin sonucunda, geriye dönüp ülkelerinizin ihtiyaç alanlarında yetişmiş insanlar olarak kendi vatanınıza en güzel şekilde hizmet etmek için can attığınızı görebiliyorum. Bugün bütün ülkelerin, üstesinden gelmeye çalıştıkları çeşit çeşit sorunları mevcut. İşte bu sorunların çözümü için artık önünüzde bir fırsat var. Ülkelerinizin mühendis, doktor, iktisatçı, tarihçi, muhasebeci, sanatçı ve daha birçok kadrolarını sizler teşkil edeceksiniz" değerlendirmesinde bulundu.



"ÇOK FAZLA MEDENİYETTEN İZLER BARINDIRAN BİR COĞRAFYADA YAŞAYAN İNSANLARIN DİLİNİ ÖĞRENMİŞ BULUNUYORSUNUZ"

Öğrencilerin Türkiye'de aldıkları eğitimin yanı sıra, Türkçe'yi de en güzel şekliyle öğrendiklerine değinen Türkeş, "Dünyadaki etkinliği giderek artan Türkçe, 6'ıncı yüzyılda bile rafine bir hâle kavuşmuş, birçok akrabası olan, yüzyıllar boyunca diğer birçok kaynaktan beslenmiş, mantıklı ve güzel bir dildir. Çok geniş bir coğrafyada konuşulan, uluslararası bir dil olan Türkçe'yi, Türkiye'de bulunduğunuz süre içinde öğrenmiş olmanızın sizlere çok büyük bir katkı sunduğu inancındayım. Bir dilin değeri, onu ne kadar sayıda kişinin konuştuğuyla ölçülemez. Yeni bir dil öğrenerek, o dili konuşan insanların gönüllerinden geçeni, hayata bakışlarını, tarihlerini ve tüm değerlerini anlayabilirsiniz. Bu, tek bir ömürde, birden fazla hayat yaşamak gibi fevkalâde bir şeydir. İşte sizler de Anadolu gibi, dünya tarihinin odağında bulunan, çok fazla medeniyetten izler barındıran bir coğrafyada yaşayan insanların dilini öğrenmiş bulunuyorsunuz" şeklinde konuştu.

Türkeş, "Türkiye Mezunlarının", 160 ülkeye yayılmış, 100 bine yakın üyesi bulunan bir aile olduğunu sözlerine ekledi.



"MEZUNİYET PROGRAMIMIZLA YAKLAŞIK 2 BİN 500 ARKADAŞIMIZ MEMLEKETLERİNE VE YENİ BİR HAYATA BAŞLIYOR"

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Mehmet Köse, "Bu yıl 6'ıncısı düzenlenen mezuniyet programımızla yaklaşık 2 bin 500 arkadaşımız memleketlerine ve yeni bir hayata başlıyor. ülkelerinden kendi imkanlarıyla veya farklı programlar kapsamında gelip Türkiye'ye eğitim alıp ve bu sene mezun olup memleketlerine dönenlerin sayısı 7 bin 508 bini geçmiş durumda. Bu şekilde şuanda Türkiye'den mezun olup kendi ülkelerinde veya farklı ülkelerde çalışanların sayısı 100 bini aşmış durumda. Sizlerde bu ailenin bir parçası oldunuz. Bundan sonra Türkiye mezunları ailesinin bir üyesiyiz" ifadelerini kullandı.



"TÜRKİYE'DE EĞİTİM GÖREN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN SAYISI DA 100 BİNİ GEÇMİŞTİR"

YTB Başkanı Mehmet Köse, törendeki konuşmasında şunları kaydetti:

"Mezunlarımız yüzde 50'si lisans, yüzde 35'i yüksek lisans ve yüzde 15'i de doktora düzeyinde olmak üzere sosyal bilimler, fen bilimleri ve beşeri bilimlerin hemen hemen her birinde eğitim almışlardır ve bilhassa bu sene Türkiye'den mezun olan Türkiye bursları öğrencileri büyük başarılara imza atmışlardır. 116 ülkeden mezun verdiğimiz bu akademik yılda birçok arkadaşımız bölüm birincisi, fakülte birincisi olmuşlardır. 50 arkadaşımız 4 üzerinden 4.00 ile mezun olmuş, 517 mezun arkadaşımız 3.50 üzerinden mezun olmuşlardır."

Son yıllarda Türkiye'den mezun olanlarla Türkiye mezunlarının sayısı arttığını bildiren Köse, "Bunun yanında Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrencilerin sayısı da 100 bini geçmiştir. Bundan 4-5 yıl öncesinde 30 binlerde olan uluslararası öğrenci sayısı Türkiye'deki dünyadaki trendle orantılı olarak da artmaya devam ediyor. 2010 yılında 4 milyon olan dünyadaki uluslararası öğrenci sayısı bugün 7,5 milyona çıkmış durumda.2030 yılında bu rakamın 20 milyonun üzerine çıkacağı tahmin edilmektedir" açıklamasında bulundu.

(Benan Özben - Burak Altun / İHA)