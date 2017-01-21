21.01.2017 12:36 Bugün referandum olsa oyunuz ne olur? ORC'den referandum anketi...

ORC'nin anayasa değişikliği teklifinin Meclis'te oylandığı dönemde yaptığı ankette referanduma evet oranı yüzde 62 oranına ulaşmıştı. Anayasa değişikliği maratonun sonuna gelindi. AK Parti'nin 18 maddeden oluşan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, 339 oyla kabul edilerek yasalaştı. ERDOĞAN İMZALAYACAK Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının ardından 60 günlük referandum süreci başlayacak. ORC'NİN ANKETİ Teklifin Meclis'te görüşüldüğü sıralarda ORC Araştırma Şirketi, referandum anketi yayınlamıştı. YÜZDE 62 EVET ORC'nin anketinde "İçeriğinde Cumhurbaşkanlığı Sisteminin de yer aldığı anayasa değişikliği, referanduma giderse tercihiniz ne yönde olur?" sorusuna "Evet oyu veririm" diyenlerin oranı yüzde 62 oranına ulaşmıştı.





referandumseçimanketorcorc anketorc referandum anket

YORUM YAP / YORUM OKU

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU