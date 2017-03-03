'Bugün iyi bir iş başardık'

Darüşşafaka Doğuş Başantrenörü David Blatt, Panathinaikos gibi güçlü bir takımı yendikleri için mutlu olduğunu söyleyerek, 'Panathinaikos oynadığı oyunla nasıl bir takım olduğunu gösterdi. Biz de böyle güçlü bir takımı yenerek iyi bir iş başardık' dedi.

Darüşşafaka Doğuş Başantrenörü David Blatt, Panathinaikos gibi güçlü bir takımı yendikleri için mutlu olduğunu söyleyerek, "Panathinaikos oynadığı oyunla nasıl bir takım olduğunu gösterdi. Biz de böyle güçlü bir takımı yenerek iyi bir iş başardık" dedi.

THY Euroleague'in 24. haftasında Darüşşafaka Doğuş, Volkswagen Arena'da karşılaştığı Panathinaikos Superfoods'u 77-72 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Darüşşafaka Doğuş Başantrenörü David Blatt basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Basketbolseverler için harika bir galibiyet aldıklarını söyleyen David Blatt, "Buraya gelip bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Panathinaikos oynadığı oyunla nasıl bir takım olduğunu gösterdi. Biz de böyle güçlü bir takımı yenerek iyi bir iş başardık. Bugün sahada iki iyi takım vardı. Biz oyunu hiç bırakmadık. Zihinsel olarak yediğimiz sayılardan etkilenmedik ve liderliği ele geçirdik. Darüşşafaka Doğuş'un Euroleague için iyi bir takım olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.



PANATHİNAİKOS CEPHESİ

Panathinaikos Superfood Başantrenörü Xavi Pascual, oyunun son dakikasına kadar skorun yakın olduğunu belirterek, "Maçı kazanmak için elimize fırsat geçti. Ama savunmadaki küçük hatalar yüzünden maçı kaybettik" dedi.

THY Euroleague'in 24. haftasında Panathinaikos Superfoods, deplasmanda karşılaştığı Darüşşafaka Doğuş'a 77-72 mağlup oldu. Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Panathinaikos Superfood Başantrenörü Xavi Pascual, "Çok kafa kafaya giden bir maçtı. Maçı kaybetmemizdeki en büyük etken, ikinci çeyrekte yediğimiz 9-0'lık seri ve bunun devamında da üçüncü çeyrekte atıkları üçlükler oldu. 5 dakikada 22-3'lük bir seri verdik rakibe. Oyunun son dakikasına kadar skor çok yakındı. Maçı kazanmak için elimize fırsat geçti. Ama savunmadaki küçük hatalar yüzünden maçı kaybettik" ifadelerini kullandı.

Uygar Aydın /İHA)