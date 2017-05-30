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Bugün hava nasıl olacak ?
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Bugün hava nasıl olacak ?

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Tekirdağ, Sivas, Giresun ve Gümüşhane çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bilecik, Balıkesir ve Eskişehir çevreleri ile Burdur'un kuzey, Isparta'nın batı ve Bursa'nın güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, kuzeydoğu kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeybatı bölgelerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, diğer yerlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli 23
Adana: Parçalı bulutlu 28
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 22
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 20
Erzurum: Parçalı bulutlu 23
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 32

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