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Bugün günlerden derbi

Sonucu merakla beklenen Galatasaray-Beşiktaş derbisi bugün oynanacak.

Sonucu merakla beklenen Galatasaray-Beşiktaş derbisi bugün oynanacak.
Galatasaray ile Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında bugün saat 20.00'de TT Arena'da karşı karşıya gelecek. İki takım daha önce 340 kez birbirlerine rakip oldu. Bu maçlarda siyah-beyazlı takım 107 galibiyet alırken, Galatasaray ise rakibini 121 defa mağlup etme başarısı gösterdi. Taraflar 112 maçta birbirine üstünlük sağlayamadı.

DÜDÜK BÜLENT YILDIRIM'DA
Derbide düdük Bülent Yıldırım'da olacak. Yıldırım, 2 yıl 4 ay sonra ilk kez bir derbi maçta düdük çalacak. Bülent Yıldırım, kariyerinde 10. kez derbi maçta görev yapacak. FIFA kokartlı hakem, şu ana kadar 3 kez Galatasaray-Beşiktaş mücadelesi yönetti. Yıldırım'ın düdük çaldığı bu karşılaşmalarda Galatasaray 1 galibiyet alırken, 2 mücadele de berabere sonuçlandı.
Bu sezon Süper Lig'de 21 haftada 12 maç yöneten 45 yaşındaki tecrübeli hakem, 56 kez sarı kartına başvururken, 4 kez de kırmızı kartına başvurdu. Yıldırım, bu karşılaşmalarda da 5 kez penaltı noktasını gösterdi. Bu sezon Galatasaray'ın 1 maçında görev alan Yıldırım, ligin 1. haftasında TT Arena'da sarı-kırmızılıların Kardemir Karabükspor ile oynadığı karşılaşmayı yönetmişti. Galatasaray, bu karşılaşmada rakibini 1-0 mağlup etmeyi başarmış, 3 puanı hanesine yazdırmıştı.
Kariyerinde Beşiktaş'ın 34 karşılaşmasını yöneten Bülent Yıldırım, düdük çaldığı bu karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 20 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

SON MAÇLARDA GALATASARAY ÜSTÜN
Ezeli rakipler arasında oynanan son 10 maçta ise üstünlük Galatasaray'da bulunuyor. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmaların 5'ini kazanırken, siyah-beyazlılar ise 2 galibiyet aldı. 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Kara Kartal'ın 10 golüne, Cim-Bom 17 golle karşılık verdi.

SÜPER LİG'DE 118. RANDEVU
İki takım Süper Lig'de de 117 kez karşılaştı. Bu maçlarda Galatasaray 43, Beşiktaş 32 galibiyet aldı. 42 mücadele beraberlikle sonuçlandı. 117 maçta sarı-kırmızılılar 146 kez rakip fileleri havalandırırken, siyah-beyazlılar ise 123 gol kaydetti. Beşiktaş, son üç maçta ise Galatasaray'a kaybetmedi.

TT ARENA'DA SON DERBİ BEŞİKTAŞ'IN
Beşiktaş, 8 Mayıs 2016'da Türk Telekom Arena'da oynanan son derbide rakibini Mario Gomez'in attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Ligin ilk yarısında Vodafone Arena'da oynanan son karşılaşma ise berabere bitti. Galatasaray, Eren ve Bruma'nın golleriyle maçın ilk yarısını önde kapamış olsa da Kartal, Marcelo ve Cenk Tosun'un gollerine engel olamamış ve mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlanmıştı.

ASLAN EVİNDE ÜSTÜN
Galatasaray, toplamda evinde oynadığı 161 karşılaşmanın 75'ini kazandı. Siyah-beyazlılar ise rakip sahada 31 galibiyet alabildi. 55 karşılaşmada ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Süper Lig'de ise Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanan 58 maçın 23'ünde sarı-kırmızıların üstünlüğü bulunuyor. Beşiktaş, bu maçların 14'ünü kazanırken, 21 maç da berabere bitti.

BEŞİKTAŞ ÜÇ MAÇTIR KAYBETMİYOR
Beşiktaş, Galatasaray'a karşı oynadığı son üç maçı kaybetmedi. Kara Kartal, bu maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik oldu. Ancak siyah-beyazlılar rakibi karşısında en son 2010-2011 yılları arasında dört maçlık bir yenilmezlik serisi yakalamıştı.

TT ARENA'DA KARŞILIKLI GOL YOK
İki takım arasında TT Arena'da oynanan son üç maçta karşılıklı gol atılmadı. Bu mücadelelerin ikisinden Galatasaray 2-0 ve 1-0'lık skorlarla galip ayrılırken, son karşılaşmayı ise Beşiktaş 1-0 kazandı.
(Uygar Aydın / İHA)

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