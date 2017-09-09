09.09.2017 22:30 Bugün deplasman takımlarının günü oldu

Bugün Süper Lig ve TFF 1. Lig'de oynanan toplam 7 karşılaşmanın hepsini deplasman takımları kazandı. Bugün Süper Lig ve TFF 1. Lig'de oynanan toplam 7 karşılaşmanın hepsini deplasman takımları kazandı.

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de bugün oynanan karşılaşmalara deplasman takımları damga vurdu. Süper Lig'de 4, TFF 1. Lig'de ise 3 karşılamada gülen taraf konuk ekipler oldu. Bu 7 maçta deplasman takımları rakip ağlara 17 gol bıraktı. En gollü maç ise TFF 1. Lig'de oynanan ve Çaykur Rizespor'un Altınordu'yu 4-3 mağlup ettiği karşılaşma oldu.



Süper Lig'de ve TFF 1. Lig'de oynanan karşılaşmalar ve sonuçları şöyle:



SÜPER LİG

Kardemir Karabükspor: 0 - Beşiktaş: 1

Demir Grup Sivasspor: 0 - Kayserispor: 2

Atiker Konyaspor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 2

Fenerbahçe: 2 - Medipol Başakşehir: 3



TFF 1. LİG

Denizlispor: 2 - Elazığspor: 3

MKE Ankaragücü: 1 - Balıkesirspor Baltok: 2

Altınordu: 3 - Çaykur Rizespor: 4

(Uygar Aydın / İHA)

