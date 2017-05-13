Büfeye silahlı saldırı: 1 ölü

Adana'da, bir büfeye düzenlenen silahlı saldırıda iş yeri işletmecisi hayatını kaybetti. Cinayetin tek görgü tanığı ise, küçük bir çocuk oldu. Polis çocuğun ifadesi doğrultusunda cinayeti aydınlatmak ve katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

Adana'da, bir büfeye düzenlenen silahlı saldırıda iş yeri işletmecisi hayatını kaybetti. Cinayetin tek görgü tanığı ise, küçük bir çocuk oldu. Polis çocuğun ifadesi doğrultusunda cinayeti aydınlatmak ve katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Çukurova İlçesi Aliye İzzet Begoviç Bulvarında bulunan bir büfede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 46 yaşındaki iş yeri işletmeci Seydi Özacar, büfede bulunduğu sırada kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler geldi. Daha sonra Seydi Özacar ve büfeye gelen kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerle arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede Özacar'a işletmeciye 4 el ateş edildi, Özacar kanlar içinde yere yığıldı. Olay gören bir çocuk durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Seydi Özacar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayı kısa sürede öğrenen Seydi Özacar'ın yakınları sinir krizi geçirirken, polis güçlükle sakinleştirdi.

Olay gören çocuk polise verdiği ilk ifadede, kısa boylu esmer bir şahsın yaptığını ve araçla kaçtığını söyledi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, iş yerinde bulunan güvenlik kamerasını incelemeye alırken, cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor. Büfede ilk yapılan incelemeler de 4 adet 9 milimetrelik boş kovan bulundu.

Polis kaçan zanlıları yakalama çalışmalar başlattı.

(Süleyman Cenk İdaye/İHA)