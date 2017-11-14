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Büfeden 10 bin liralık hırsızlık
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Büfeden 10 bin liralık hırsızlık

İstanbul Kağıthane'de bir büfeye giren üç maskeli hırsız, 10 bin lira değerindeki sigaraları ve kasada bulunan parayı alarak kayıplara karıştı.

İstanbul Kağıthane'de bir büfeye giren üç maskeli hırsız, 10 bin lira değerindeki sigaraları ve kasada bulunan parayı alarak kayıplara karıştı.
Olay, geçtiğimiz akşam Kağıthane'de bir büfede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir araçla büfeye gelen 3 kişi önce güvenlik kamerasının açısını değiştirdi. Daha sonra da hırsızlar kepenkleri kırarak içeri girdi. Ancak hırsızlar içerideki kameralara hesaba katmayınca hırsızlık anları saniye saniye görüntülendi. Maskeli hırsızlar yanlarında getirdikleri boş kutulara sigaraları doldurarak arabaya taşıdı. Hırsızlık sırasında hırsızlar çevrede vatandaşlar olduğu zaman arabanın içine saklanarak gizlenmeye çalıştı. Sigaraları ve kasada bulunan paraları alan hırsızlar geldikleri araba ile olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Büfeden hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.Görüntülerde hırsızlar bir araçla büfe önüne geliyor. Ardından kameranın yerini bir hırsız değiştirirken, diğerleri kepenkleri kırarak içeri girdi. Meyve kasasındaki meyveleri yere atan hırsızlar ardından kasaya sigaraları doldurup kayıplara karışıyor.

"YAKLAŞIK 10 DEFADIR BAŞIMA GELİYOR. ARTIK BU SON OLUR İNŞALLAH"
Büfenin sahibi İsmail Çınar, "Yaklaşık 10 defadır başıma geliyor. Buna bir çare bulunmasını istiyorum. Yani adamlar geliyor kendi dükkanları gibi gece saat 12, 1 gibi giriyorlar. Gördüğünüz gibi rafımda bulunan bütün sigaraları boşaltıyorlar. Ayrıca kasada bulunan bir miktar parayı alıp gidiyorlar. Yaklaşık yarım saat uğraşıyorlar. Çevrede kimse hırsızlığı görmüyor. Gelen olduğu zaman arabanın içine biniyorlar. Yetkililerden İsteğim hırsızların yakalanması ve az da olsa karşılanmasını istiyorum. 10 bin liraya yakın sigaramı çalmış ve bir miktar paramı da almış. Artık bu son olur inşallah" dedi.
İşletme sahibinin annesi Emine Çınar da, "Biz bunlardan bıktık. Ben ağlamaktan da bıktım devamlı hasta oluyorum. Stresi atamadım. Buna bir çare bulunmasını istiyorum. Bunlar cezasını çeksin. Benim çocuklarım kuruş kuruş topluyor hırsızlar dükkanı patlatıp gidiyorlar. Ben de bir şey bilemiyorum" ifadelerini kullandı.
(İsmail Bulut /İHA)
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