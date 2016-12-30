30.12.2016 07:23 BUDO ve İDO seferleri iptal

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları sebebiyle seferlerini iptal etti. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları sebebiyle seferlerini iptal etti.



Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları deniz trafiğini olumsuz etkiledi. İDO ve BUDO, seferlerinden bazılarını iptal ettiğini açıkladı.



BUDO'nun resmi sayfasından yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler şu şekilde;



30.12.2016 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi



30.12.2016 08:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi



30.12.2016 08:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi



30.12.2016 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi



30.12.2016 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi hava



30.12.2016 09:30 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi



30.12.2016 10:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi



30.12.2016 10:45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi



30.12.2016 11:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi



30.12.2016 12:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi



İDO'nun resmi sayfasından yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler şu şekilde;



30-12-2016 06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü



30-12-2016 07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot



30-12-2016 07:10 Bostanci-Kartal/Yalova Deniz Otobüsü



30-12-2016 07:30 Yenikapi - Bursa Hızlı Feribot



30-12-2016 07:30 Bursa - Yenikapi Hızlı Feribot



30-12-2016 07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü



30-12-2016 07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü



30-12-2016 08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü



30-12-2016 08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü



30-12-2016 09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü



30-12-2016 10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü



30-12-2016 10:30 Yalova-Tuzla-Kartal Deniz Otobüsü



30-12-2016 11:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü



30-12-2016 12:00 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü



30-12-2016 18:30 Bandirma - Yenikapi Hızlı Feribot

