05.01.2017 12:24 Bucak'ta sahte para operasyonu

Burdur'un Bucak ilçesinde 100'lük banknotlar halinde sahte 3 bin Amerikan Doları ele geçirildi. Burdur'un Bucak ilçesinde 100'lük banknotlar halinde sahte 3 bin Amerikan Doları ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, istihbari çalışma yapan Bucak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri U.A. isimli şahsın kargo aracılığıyla sahte para teslim aldığını tespit etti. Sahte paraların teslim alındığı kargo şirketini takibe alan ekipler, U.A.'yı suçüstü yakaladı. Operasyonda U.A. gözaltına alınırken, kargo paketinin içinde adet 100'lük banknotlar halinde 3 bin dolar Amerikan Doları ele geçirildi. Sahte paralara el konulurken, gözaltına alınan U.A.'nın adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

