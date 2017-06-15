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Bu yılki 'Nasreddin Hoca' Ahmet Yenilmez
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Bu yılki 'Nasreddin Hoca' Ahmet Yenilmez

58. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği'nde hocalık görevini bu yıl üstlenecek isim ünlü oyuncu Ahmet Yenilmez oldu.

58. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği'nde hocalık görevini bu yıl üstlenecek isim ünlü oyuncu Ahmet Yenilmez oldu.
Akşehir'de Nasreddin Hoca'nın anısına düzenlenen ve bu yıl 58.'si gerçekleştirilecek olan Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri'nde, Temsili Nasreddin Hocalık görevi için tiyatro ve sinema sanatçısı Ahmet Yenilmez'e teklif götürüldü. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya yaptığı açıklamada bu yıl 58. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri kapsamında Temsili Hocalık görevini Ahmet Yenilmez'in üstleneceğini açıkladı.
Başkan Akkaya, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Nasreddin Hoca Şenlikleri'nin 5-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirileceğini belirterek, "Bu yılki 58'nci Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliğimizde temsili Nasreddin Hocamız ünlü oyuncu Ahmet Yenilmez olacak. Birkaç gün önce ilgili Başkan Yardımcımız ve Kültür Müdürümüz kendileriyle görüştüler, programla ilgili detaylı görüşmeler yapıldı. İnşallah bu yıl Ahmet Yenilmez beyi Akşehir'de misafir edeceğiz ve temsili Nasreddin Hocalık görevini de o yürütmüş olacak" dedi.
Bu yılın bol yağışlı ve bereketli geçmesi nedeniyle maya çalma töreninin Akşehir Gölü'nde yapılacağına dikkat çeken Başkan Akkaya, "Maya çalma törenimiz inşallah bu sene Akşehir Gölümüzde olacaktır. Bu sene rahmet, yağış bol oldu. Gölümüz biraz toparlandı ve hazırlıklarımızı Akşehir Gölümüzde yoğurt çalma noktasında yaptık. Maya çalma törenimiz Gölçayır Mahallemizde yapılacaktır. Ayrıca İhlas Haber Ajansı tarafından canlı yayın yapılacak ve bu yayın ülkemiz genelindeki 45 adet ulusal, bölgesel ve yerel televizyon kanalında da 5 dakikalık canlı yayınla ekranlara gelecek" diye konuştu.
Şenliğin içinde yine birçok sanatsal etkinliklerin olacağını ifade eden Akkaya, "Uluslararası karikatür yarışmaları yapıldı, onların ödül töreni ve sergileri olacak. Burada da yine karikatür çalışmaları olacak. Akşehirli gençlerimizden, yavrularımızdan ilgi duyanlar bu çalışmalara katılarak karikatür yapma beceresi kazanmış olacaklar. Sanata Saygı Derneği birçok konuda Gülmece Parkımızda atölye çalışmaları yapacak, Akşehir'de ilgi duyan gençlerimize resim, ebru, naat, hat, tokat yazma gibi birçok sanatsal etkinliği öğretecekler. Bu yıl yine tiyatrolarımız var. Her zaman olduğu gibi özellikle çocuk tiyatrolarına ve erişkin tiyatrolarına oldukça yer verdik" şeklinde konuştu.

ŞENLİKTE BİRÇOK SANATÇI KONSER VERECEK
58. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği'nde birçok sanatçının da konser vereceğini söyleyen Başkan Akkaya, "Konserler bölümünde ise Pop Müziği Sanatçısı İrem Derici, Halk Müziği Sanatçısı Resul Dindar yine Pop dalında Buray yer alacak. Türk Sanat Müziği dalında ise Ufuk Uğuriş konser verecek. Şenliğimizde yerli ve yabancı Halk Oyunları ve Halk Dansları gösterileri de olacak. Yerli olarak Akademi Halk Dansları, Ankara Tubil, Gaziantep İpekyolu, Bursa Zafer ve Akşehir Halk Oyunu ekipleri gösteri sunacaklar. Yabancı Halk Dansları noktasında da 5 ülkeden misafirlerimiz var; Ekvator, Macaristan, Bosna Hersek, Makedonya ve Gürcistan burada kendi yöresel halk danslarını sergileyecekler. Bu gösterilerde yine şehir merkezimizde farklı alanlarda ve mahallelerimizde yapılacak. Her zaman olduğu gibi eşek yarışması, en güzel gözlü eşek, ve eşeğe ters binme yarışmaları yer alacak. Bu yıl, geçen seneye göre konserleri biraz artırdık, tiyatroları ve sanatsal faaliyetlerimizi artırdık. İnşallah Akşehirli hemşehrilerimizin beklentilerine cevap verecek nitelikte, Akşehir'i ve Nasreddin Hoca'yı ulusal ve uluslararası bazda hatırlatacak, bir şenlik oluşturmaya gayret ettik. Şenliğimizin hayırlı olmasını, Nasreddin Hocamızı ve Akşehirimizi tanıtmaya vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"BİR İNSANIN YÜZÜNDE HAFİF BİR TEBESSÜM OLUŞTURMA BENCE NİMETLERİN EN BÜYÜĞÜDÜR"
Bu yıl temsili Nasreddin Hoca'lık görevini üstlenecek oyuncu Ahmet Yenilmez'i İstanbul'daki bürosunda ziyaret eden Akşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız ile Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, Yenilmez'e Nasreddin Hoca'nın kavuğu ile cübbesini giydirdi.
Ahmet Yenilmez, Nasreddin Hoca kıyafetiyle yaptığı açıklamada, "Öncelikle Hazreti. Nasreddin Hocamıza, bütün bu toprakları şehitlerle tapulayıp, mabetlerini mühürleyip bir başka ifadeyle ve bence en güzel ifadeyle bu topraklara İslam ve Türklük mayasını çalan bütün geçmişlerimize rahmet diliyorum. Bunların arasında abideleşmiş, aradan geçen onca asra rağmen mayası bozulmamış, hala her fırsatta, her anda, çaldığı mayaya ihtiyaç hissettiğimiz Nasreddin Hocalık görevinin bana tevdi edilmesi, benim için ömür boyu yaşayacağım bir şereftir ve onurdur. Bu canlandırma bir rol canlandırmasının ötesinde. Demek ki bizlerde hasbelkader bir şeyler yapabilmişiz ki, mesleki büyük olarak Erol Günaydın'ların ve değerli ağabeyim Hasan Kaçan'a layık görülen bu canlandırma ben denize de tevdi edildi. Bu görevin manevi yönü çok fazladır. Bundan sonra başımın üzerinde, ömrüm boyunca taşıdığım bir takım değerlerin en üst noktasındaki yere Nasreddin Hoca büyüğümüz de yerleşti. Özel hayatımda da, mesleki hayatımda da, onun ağırlığı ve mesuliyeti içerisinde yaşamam gerektiğine inanıyorum. Dünyada tebessüm ettirmek çok zordur. Hele hele kan ve gözyaşının bu kadar çok olduğu bu zamanda bir insanın yüzünde hafif bir tebessüm oluşturma bence nimetlerin en büyüğüdür. Demek ki, biz hala çocuklarımızın, insanımızın yüzünde bir tebessüm oluşturamıyoruz, ta asırlar öncesinden büyüğümüzün bırakmış olduğu mayayla bu tebessümü oluşturabiliyoruz. O yüzden inşallah önümüzdeki yıllarda, hep böyle dünyanın tebessüm eden yüzleri içerisinde Nasreddin Hoca'yı anlatırız. Bu vesile ile Belediye Başkanımıza, Akşehirlilerimize bana bu şerefi baş ettikleri için çok teşekkür ediyorum. 5 Temmuz'da Akşehir'de buluşmak üzere diyorum" diye konuştu.
(Cemal Filiz / İHA)

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