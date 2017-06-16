'Bu yıl toplam 102 bin 458 çocuğumuzu destekliyoruz'

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 'Aile ve sosyal politikalarda başlattığımız aile yanında destek uygulamalarıyla; aile bütünlüğünü korumaya, çocuklarımızın aile ortamında gelişimlerini desteklemeye devam ediyoruz. 2016 yılında 137 bin 415 çocuğumuza aile yanında destek sağladık. Bu yıl ise toplam 102 bin 458 çocuğumuzu ailesinin yanında desteklemeye devam ediyoruz' dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Aile ve sosyal politikalarda başlattığımız aile yanında destek uygulamalarıyla; aile bütünlüğünü korumaya, çocuklarımızın aile ortamında gelişimlerini desteklemeye devam ediyoruz. 2016 yılında 137 bin 415 çocuğumuza aile yanında destek sağladık. Bu yıl ise toplam 102 bin 458 çocuğumuzu ailesinin yanında desteklemeye devam ediyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, bakanlık tarafından düzenlenen Koruyucu Aile İftar Buluşması'na katıldı. Meyra Palas Otel'de gerçekleştirilen programa Kaya'nın yanı sıra çok sayıda koruyucu alile ve çocuk katıldı.

İftarın ardından ailelere seslenen Kaya, "Aile ve sosyal politikalarda başlattığımız aile yanında destek uygulamalarıyla; aile bütünlüğünü korumaya, çocuklarımızın aile ortamında gelişimlerini desteklemeye devam ediyoruz. Aile yanında destek politikalarımızı; çocuğu kurum bakımına almadan evde ailesinin yanında SED yani Sosyal Ekonomik Destek programıyla desteklemek, kurum bakımından aileye döndürme çalışmaları, evlat edindirilen veya koruyucu aile yanında bakımı sağlanan çocuklar şeklinde özetleyebiliriz. Bu kapsamda; Sosyal Ekonomik Destek kapsamında 2016 yılında 137 bin 415 çocuğumuza aile yanında destek sağladık. Bu yıl ise toplam 102 bin 458 çocuğumuzu ailesinin yanında desteklemeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.



"ÇOCUKLARIN İYİ ŞEKİLDE YETİŞMESİ İÇİN TÜM İMKANLARI SEFERBER EDİYORUZ"

Çocuklarımın aile yanında en iyi şekilde yetiştirilmesi için Bakanlık olarak maddi ve manevi tüm imkanlarımızı seferber ettiklerini kaydeden Kaya, "Hizmet alanlarımızı zamanın değişen şartlarına uygun hale getirmek, geleceği de planlayarak doğabilecek sorunları önceden engelleyebilmek için koruyucu ve önleyici hizmetleri yaygınlaştırıyoruz. Koruyucu Aile Programı, bunlardan biri. Çocuklarımız öncelikle aileleri yanında desteklenmekte, aile yanında desteklenmesi mümkün değilse, koruyucu aile ve evlat edindirme hizmetlerinden yararlandırılmaktadır. Kuruluş bakımında kalması gereken çocuklarımızı da aile ortamında yetiştirmek amacıyla yurt modelinden ev tipi bakım modeli uygulamasına geçtik. Sevgi ve Çocuk Evleri uygulamalarıyla çocuk hizmetlerinde büyük bir değişimi gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Kaya, konuşmasının ardından Azize ve Mustafa Boyraz çiftine, teşekkür plaketi verdi. Programda, çiftin minik Kader'i evlat edinmeleri hakkında video izletildi.

(Caner Ünver - Musa Erdoğan /İHA)